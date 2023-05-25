

هادي العنزي



حصد الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت لقب بطولة كأس الاتحاد للمرة السابعة تواليا والـ 16 في تاريخه، بالفوز على القادسية 97-77 نقطة في المباراة النهائية التي جمعتهما أمس الأول، فيما ذهب المركز الثالث إلى القرين بعد تغلبه على الصليبخات 118-109 بعد شوط خامس.



وجاءت المباراة النهائية بين «الأبيض» و«الأصفر» متكافئة في نصفها الأول، وخرج القادسية متقدما 45-44، لكن الكويت حامل اللقب بسط أفضليته في الربع الثالث، ليخرج متقدما 67-59، ولم يستطع لاعبو «الأصفر» العودة في الربع الأخير في ظل تألق أغلب لاعبي «العميد» ليحسم اللقب لمصلحته بفارق 20 نقطة.



هذا، وهنأ رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة السلة ضاري برجس «العميد» فوزه بالكأس، وقال: «المباراة النهائية جاءت مميزة، وبين فريقين كبيرين، وكشفت عن المستوى الفني المتطور لكرة السلة الكويتية، والمواهب الكثيرة التي تزخر بها اللعبة، ونأمل أن ينعكس هذا التطور الملحوظ في الأندية على مختلف منتخباتنا الوطنية في الاستحقاقات المقبلة»، كما أشاد بالأداء المشرف للكويت في بطولة «السوبر ليغ» الآسيوية، وأن يواصل نجاحاته الخارجية.



من جانبه، أبدى نائب رئيس مجلس إدارة نادي الكويت بدر العصيمي سعادته بتتويج «الأبيض»، وقال: «القادسية قدم مباراة كبيرة، ولعل السبب وراء المحافظة على حيوية اللاعبين رغم كثرة المباريات في الدوري والكأس والبطولة الآسيوية يرجع الى مشاركة أغلب اللاعبين في مختلف المباريات، حيث يحرص المدرب على المداورة بين اللاعبين، ونعمل دائما على الموازنة بين إراحة اللاعبين، والأداء المتميز الذي يوصلنا إلى تحقيق الفوز في مختلف المواجهات».



إلى ذلك، ذكر مدرب الكويت الألماني بيتر شومرز، أنه لم يكن سعيدا بأداء فريقه في النصف الأول من المباراة، وقال لـ «الأنباء»: «ارتكبنا الكثير من الأخطاء، لكن تغير الحال كثيرا في النصف الثاني، بعدما زاد اللاعبون من تركيزهم، وقدموا أداء يتناسب والمباراة النهائية، رغم تقديم القادسية لأفضل مستوياته، لنخرج بفوز مستحق».



وأشار إلى أن الفريق خاض العديد من المباريات المتكافئة فنيا خلال الشهر الجاري، مضيفا: «فترة صعبة بدنيا وذهنيا، لكن علينا التعامل معها كما هي، ويجب أن نكون جاهزين دائما».



مواجهات نهائي الدوري



إلى ذلك، تنطلق في الـ 7:15 مساء اليوم أولى مواجهات نهائي الدوري الممتاز بين الكويت وكاظمة، والتي تقام بنظام «بلاي أوف»، على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله، على أن يحصد اللقب الفائز بـ 3 مباريات من 5 متاحة، على أن تسبقها مواجهة بين الجهراء والقادسية في الـ 5:15 مساء لتحديد الفائز بالمركز الثالث، والتي تقام بنظام «بلاي أوف» بأفضلية الفائز بمباراتين من 3 متاحة.