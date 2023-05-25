يحيى حميدان



اتفقت إدارة نادي الكويت مع نظيرتها في الرفاع البحريني، على تجديد التعاقد مع الجناح الأيسر محمد مرهون لمدة عامين آخرين بعد ظهوره بمستويات لافتة منذ انتقاله إلى «الأبيض» في يناير الماضي.



وفضلت إدارة الكويت الاحتفاظ بمرهون (25 سنة) وقطع الطريق أمام الأندية الراغبة في التعاقد معه ومنها القادسية، وذلك لحاجته له والإمكانيات الكبيرة التي أظهرها ولعبه أدوار البطولة في الكثير من المباريات الحساسة. وستحافظ إدارة «الأبيض» على خدمات المهاجم التونسي طه ياسين الخنيسي لامتلاكه عاما آخر في عقده مع الكويت، فيما سيكون الثلاثي: التونسيان بلال عيفة وياسين العامري والمغربي مهدي برحمة أقرب للرحيل بعد خروجهم من حسابات الفريق في الموسم الجديد. وينتظر أن يغادر الكويت إلى موريتانيا يوم الاثنين المقبل لمواجهة نواذيبو في المرحلة الثانية من تصفيات كأس الملك سلمان للأندية العربية في 2 يونيو المقبل، على أن يلتقي الفريقان إيابا في 8 من الشهر نفسه في ملعبه بمنطقة كيفان.