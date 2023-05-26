

قالت جامعة الكويت، إن مجموعة من طالبات كلية الهندسة والبترول ابتكرن مشروع (UnExpire) الذي يهدف إلى حل مشكلة إهدار الطعام ويحسن من النمط السلوكي في استهلاك الطعام.



وأوضحت الجامعة في بيان صحافي، ان فكرة المشروع التي كانت تحت إشراف عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة والبترول الدكتور محمد الزايد تخدم الأفراد والأسواق المركزية والهيئة العامة للغذاء والتغذية وتوفر مزايا وخدمات تسهم في التقليل من إهدار الطعام.



وأضافت أن المشروع عبارة عن تطبيق يقدم مقترحات لتحسين استهلاك الطعام أو التبرع به عن طريق التحول الرقمي الكامل، إلى جانب تقديم تقارير عبر قاعدة بيانات وتحليلها وتقديمها لهيئة الغذاء والتغذية لوضع خطة مستقبلية مبنية على النمط السلوكي للاستهلاك الحالي لتحسين المستوى الاقتصادي والبيئي والأمن الغذائي في البلاد.



وأفادت بأن المشروع سيشارك في مسابقة (إنجاز) التي ستقام في كلية الكويت التقنية غدا، وذلك للتعرف على مستوى الإقبال ومدى الحاجة لتلك الخدمات، مشيرة الى أن المشاركة تأتي في اطار الإسهام في نشر الوعي والحفاظ على البيئة الكويتية.