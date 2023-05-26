

نشر موقع أرابيان جلف بيزنس إنسايت، نتائج وكالات التصنيف العالمية الثلاث الرائدة بشأن صناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث وضعت صندوقي أبوظبي والكويت السياديين في قمة التصنيف لدول مجلس التعاون الخليجي، واعتبرت الصندوق الكويتي الأكثر ايجابية خليجيا. وتمتلك أبوظبي، أعلى تصنيف سيادي في دول الخليج، في حين أن البحرين وسلطنة عمان ضمن التصنيف الائتماني الوحيد في الدرجة الاستثمارية الفرعية، وفقا للوكالات الأميركية الرئيسية الثلاث، فيتش وموديز وستاندرد آند بورز جلوبال، فيما اعتبرت وكالة فيتش الصندوق الكويتي الأكثر إيجابية خليجيا. وتعتمد وكالات التصنيف الثلاث أنظمة متشابهة، على الرغم من وجود اختلافات في طريقة نقل تصنيفاتها. وفي منطقة الخليج، كانت وكالة ستاندرد آند بورز أكثر ميلا إلى الانخفاض ولا تصنف الإمارات العربية المتحدة على الإطلاق.



والتصنيف الائتماني السيادي هو تقييم الجدارة الائتمانية للدولة، ويتم تطبيقه على جميع السندات الصادرة عن الحكومة، وتعد التصنيفات أدلة مهمة للمستثمرين المؤسسيين حول العالم الذين يستخدمونها كمعايير، والعديد من صناديق التقاعد، على سبيل المثال، مقيدة بقوانينها للاستثمار فقط في ائتمانات الدرجة الاستثمارية، ويمكن لإعادة التقييم أن تحرك الأسواق.