

تستعد شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل المعتمد والحصري لسيارات نيسان في الكويت، لتقدم أقوى المفاجآت في فصل الصيف لهذا العام لتوفر لعشاق سيارات باترول عروضا لا يمكن مقاومتها على أقوى سياراتها والتي تشمل باترول V8 وباترول V6 وباترول سوبر سفاري لتتيح لعشاق هذه السيارات فرصة الاستمتاع بصيف مليء بالمتعة والتحدي والتميز.



وتم تصميم هذه العروض تحت شعار «تحدى المألوف» لتكون رائدتها هي سيارة باترول V8 التي تأتي مجهزة بمواصفات تتحدى بجودتها وأدائها الجبار أينما كان. حيث يمكن لمحبي هذه السيارات الاستفادة من عروض التأجير التي تتيح لهم الاستفادة من فترات قصيرة حسب احتياجاتهم لاستعمال هذه السيارات سواء للمناسبات، حيث تأتي باقة من أفضل المزايا والمتضمنة التأمين شامل، وخدمة الصيانة المجانية وتوفير سيارة بديلة عند الإصلاح وخدمة المساعدة على الطريق ودون الحاجة إلى أي دفعة مقدمة لتكون راحة البال هي الاهتمام الكبير التي تحرص شركة البابطين على توفيره لعملائها عند اختيارهم لسيارة أحلامهم من طرازات باترول المتوافرة.



وزيادة على هذا العرض الصيفي المميز، تتيح شركة البابطين عند شراء العميل أيا من طرازات نيسان باترول V8 أن يحصل على مبلغ 2000 دينار بالإضافة إلى قيمة تثمين سيارته الحالية وبذلك يتمكن من الاستفادة من عرض الصيف الرائع.



وتأتي سيارة باترول V6 بباقة شاملة من خدمة الصيانة المجانية التي تمتد على 5 سنوات أو 100 ألف كم أيهما يأتي أولا.



بالإضافة إلى ذلك، يمكنك للعملاء الاستفادة من خدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات بما يوفر راحة البال، حيث تستجيب الشركة لأي حالة طوارئ وتوفر للعميل حلولا مرنة ترضيه وتلبي متطلباته. ولا تتوقف مزايا اقتناء باترول من البابطين عند هذا الحد من الخدمات المضافة، بل تزيد إلى تقديم خدمات تسجيل السيارة والتأمين ضد الغير مجانا لتضمن أن ينطلق العميل بسيارته الجبارة في وقت قصير ليستمتع بالطريق في كل مرة يجلس خلف عجلة قيادة باترول V6. أما الطراز الثالث في عائلة باترول فهي سوبر سفاري، التي تقدمها شركة البابطين في عروضها الجديدة محملة بالمزايا والخدمات لتجعل اقتناءها فكرة رائعة لعشاق التحدي والمغامرة والريادة، حيث يمكن الاستفادة من جوائز استرداد نقدية عند شراء هذه المركبة المعشوقة لدى فئات كبيرة جدا من الشباب وغيرهم.



وتوفر هذه السيارة لقائدها ضمان 5 سنوات وخدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات وسنتين من خدمة الصيانة المجانية أو 40 ألف كم لتتيح لمالكيها الإحساس بالأمان والاطمئنان أينما كانوا في سياراتهم ومهما كان الطريق الذي أمامهم. وزيادة على ما سبق من مزايا، تهديهم الشركة مجانا خدمة تسجيل السيارة وإصدار دفترها مع التأمين ضد الغير لتتم عملية الشراء والتحويل في وقت قياسي ومريح تجعل مالكها الجديد ينطلق بأدائها الذي «يتحدى المألوف» بين سيارات الدفع الرباعي.



وتعكس حملة «تحدى المألوف» التزام شركة نيسان برضا عملائها وعهدها بتقديم أفضل تجربة اقتناء وقيادة وخدمة. ولا يتوقف هذا الالتزام بمجرد خروج المالك الجديد بسيارته خارج معارض نيسان البابطين، يل يمتد طويلا لتكون الشركة سندا في كل طريق ومع كل انطلاقة لتضمن أعلى مستويات الرضا وراحة البال لكل من أحسن الاختيار، واعتمد باترول لتكون رفيقة الدروب.