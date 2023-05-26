

قاد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز فريقه إنتر الى الاحتفاظ بلقب مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم للعام الثاني تواليا بفوزه على فيورنتينا 2-1على الملعب الأولمبي في العاصمة روما، ليؤكد جهوزيته للموقعة أمام مان سيتي الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا. وفرض مارتينيز نفسه نجما للمباراة النهائية بتسجيله هدفي إنتر في الدقيقتين 29 و37، ردا على هدف التقدم لفيورنتينا عبر الأرجنتيني الآخر نيكولاس غونزاليس بعد 3 دقائق من صافرة البداية.



وبعد 3 أيام فقط على خوضهما نهائي الكأس يظهر إنتر وفيورنتينا في مباراتين مهمتين ضمن المرحلة ٣٧ من الدوري الايطالي وذلك على مستوى مقاعد دوري الأبطال، حيث يلعب الأول مع اتالانتا، والثاني مع روما. ويلتقي غدا ساليرنتانا مع أودينيزي، وسبيتزيا مع تورينو، وتفتتح المرحلة اليوم بلقاء سمبدوريا مع ساسولو.



فرنسا



يحتاج باريس سان جرمان لنقطة فقط عندما يحل ضيفا على ستراسبورغ غدا السبت في المرحلة الـ37 قبل الأخيرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، لحصد اللقب رسميا للمرة الـ11 في تاريخه.



وإذا كان باريس سان جرمان يلعب بأريحية، فإن لانس بحاجة إلى الفوز على أجاكسيو الهابط رسميا لضمان مقعد الوصيف والمشاركة بدور المجموعات لدوري الأبطال مباشرة بعيدا عن أحلام مرسيليا ثالث الترتيب برصيد 73 نقطة والذي ضمن مركزه على الأقل.



ويلعب غدا ايضا مرسيليا مع بريست، ورين مع موناكو، وليل مع نانت، ومونبيلييه مع نيس، وليون مع ريمس، وكليرمون مع لوريان، وتولوز مع أوكسير، وأنجيه مع تروا.