

أوقف برايتون سلسلة انتصارات ضيفه مان سيتي البطل عند 12 فوزا تواليا بعدما فرض عليه التعادل 1-1 ضمن مباراة مؤجلة من المرحلة 32 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. وسجل فيل فودن لمان سيتي (25)، والباراغوياني خوليو إنسيسو لبرايتون (38). وتوج «السيتي»، الذي رفع رصيده في المركز الأول إلى 89 نقطة، باللقب للمرة التاسعة في تاريخه في المرحلة الماضية.



وضمن برايتون الذي سيشارك في مسابقة أوروبية للمرة الأولى في تاريخه (الدوري الأوروبي) احتلاله المركز السادس بعدما رفع رصيده إلى 62 نقطة.



إسبانيا



ارتقى ريال مدريد إلى المركز الثاني بفوز صعب على ضيفه رايو فايكانو 2-1 ضمن منافسات المرحلة 36 من الدوري الإسباني لكرة القدم. افتتح ريال التسجيل عبر الفرنسي كريم بنزيمة (31)، وعادل رايو فايكانو بفضل راوول دي توماس (84)، قبل أن يخطف البرازيلي رودريغو هدف النقاط الثلاث للنادي الملكي (89). وعاد ريال مدريد للمركز الثاني مع 74 نقطة متقدما بفارق نقطة عن جاره اللدود أتلتيكو مدريد الذي تراجع للمرتبة الثالثة بعدما اهدر تقدمه بثلاثة أهداف أمام مضيفه إسبانيول ليخرج متعادلا 3-3. وحقق فياريال فوزه الثالث تواليا على حساب ضيفه قادش بهدفين نظيفين سجلهما السنغالي نيكولاس جاكسون (20 و45+2).



وعاد إشبيلية المنقوص بتعادل ثمين أمام مضيفه إلتشي الذي هبط إلى الدرجة الثانية 1-1. وخسر ريال بيتيس السادس أمام ضيفه خيتافي 0-1.



وتقام غدا السبت مباراة وحيدة في افتتاح المرحلة الـ 37 من المسابقة، حيث يلتقي إشبيلية مع ضيفه ريال مدريد.