ضرب إعصار «ماوار» فائق القوة، جزيرة غوام تزامنا مع رياح قوية تجاوزت سرعتها 140 ميلا في الساعة (حوالي 225 كم في الساعة) وأمطار غزيرة، ما تسبب في فيضانات وانقطاع التيار الكهربائي بالجزيرة.



وذكرت صحيفة باسيفيك ديلي نيوز، ومقرها غوام، امس أن «الرياح العاتية والأمطار الشديدة تسببت في وضع ضبابي كثيف حول الجزيرة، كما أبلغ السكان عن فيضانات في منازلهم خلال الليل».



وعلى صفحتها على فيسبوك، كتبت حاكمة غوام، لو ليون غيريرو «إنها تجربة مخيفة لم نشعر بها منذ أكثر من عقدين».



وفقا لقناة «الطقس» الأميركية، كانت جميع أنحاء غوام تقريبا في ظلام دامس بعد أن ظل مركز الإعصار بعيدا عن أقصى نقطة في شمال الجزيرة في وقت متأخر من ليلة الأربعاء.