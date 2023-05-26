حضر مئات الأشخاص امس في لندن جنازة بيتر براون، أحد آخر أعضاء مجموعة «طياري الكاريبي» الذين تطوعوا في سلاح الجو الملكي البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية. وانخرط بيتر براون المولود في جامايكا عام 1926 كمتطوع احتياطي بسلاح الجو الملكي في سبتمبر 1943 واختصاصي الاتصالات اللاسلكية والرماية من الأسلحة الرشاشة.



وتوفي بيتر براون وحيدا في منزله غرب لندن عن عمر يناهز 96 عاما في ديسمبر، لكن السلطات المحلية سعت إلى العثور على أقارب له. وأعاد مؤرخون ووسائل إعلام وعلماء أنساب ومجموعات أخرى نشر الدعوة التي لقيت تجاوبا غير متوقع، ودفع ذلك إلى نقل الجنازة من المكان الذي كان مقررا إجراؤها فيه أساسا مارس الفائت، وهو كنيسة صغيرة، إلى كنيسة سانت كليمنت داينس في وسط لندن، المخصصة عادة لجنازات من قضوا خلال خدمتهم في سلاح الجو الملكي. وتبلغ القدرة الاستيعابية للكنيسة نحو 600 شخص.