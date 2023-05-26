أكد السفير التونسي لدى البلاد الهاشمي عجيلي أن تونس من الدول المؤسسة للاتحاد الأفريقي وتولي أهمية قصوى وبعد استراتيجي لتوجهاتها الأفريقية ديبلوماسيا واقتصاديا وثقافيا، لافتا إلى أن بلاده لعبت دورا رياديا في النهوض بالقارة ودفع الشراكة التعاون قدما بين مختلف بلدانها.



ولفت في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» إلى أن القارة الأفريقية هي قارة المستقبل والشراكة الفاعلة والتنمية والمحافظة على البيئة والاقتصاد الأخضر، مبينا أنهم في تونس يؤمنون انه لا مستقبل لهم إلا من خلال القارة الأفريقية والتعاون الأفريقي ـ الأفريقي والبعيد عن المزايدات. وأشاد بالتعاون الكويتي ـ الأفريقي وجهود الكويت في دعم جهود التنمية في القارة من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.