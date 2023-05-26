70 مطعماً في الكويت بالإضافة إلى الفنادق التي تقدم الأطعمة التركية الشهيرة



أسامة دياب



بمناسبة أسبوع الطعام التركي في نسخته الثانية والذي يقام خلال الفترة من 21 إلى 27 مايو كل عام، استضافت السفيرة التركية لدى البلاد طوبى سونمز في مقر إقامتها عددا من ممثلي وسائل الإعلام المحلية بحضور السفيرة الإندونيسية لتذوق أصناف الطعام التركي ومتابعة مراحل طهي بعض من أشهر الأصناف، حيث قامت السفيرة بإعداد أطباق مميزة من المطبخ التركي أمام الحضور.



في البداية، أكدت السفيرة التركية لدى البلاد طوبى سونمز أهمية التبادل الثقافي كجسر للتواصل بين الشعوب يدعم ويعزز التواصل الشعبي ويوفر أرضية ثابتة للتفاهم المشترك، لافتة إلى ان الطعام من أبرز خصوصيات ثقافة الشعوب لأنه جزء لا يتجزأ من حياتهم اليومية.



وقالت سونمز ان المطبخ التركي غني بأطباقه الشهية المعروفة عالميا والتي تحظى بإقبال كبير من مختلف دول العالم، مبينة ان أسبوع الطعام التركي فرصة مواتية للتعريف بالمزيد من الأطباق التركية، لافتة الى ان المطبخ التركي الذي تشكلت أطباقه ونكهاته المميزة الفريدة عبر آلاف السنين من الحضارات والتقاليد والإرث الاجتماعي الفريد يعود من جديد للساحة العالمية من خلال أسبوع الطعام التركي في نسخته الثانية والذي يقدم الطعم التركي الفريد لمختلف شعوب العالم من خلال ممثلي تركيا في الخارج.



وأشارت إلى أن المطبخ التركي يأتي بالعادات الغذائية العريقة الأصيلة إلى عالمنا المعاصر، حيث ساهمت في تشكيله ورسم ملامحه العديد من الحضارات مثل السلجوقية العثمانية، موضحة انه وبخلاف التذوق يقدم أسبوع الطعام التركي مجموعة من أبرز وصفات المطعم التركي من مختلف مناطق تركيا، إلا ان ما يميز نسخة هذا العام هو قائمة طعام مميزة من مطبخ مقاطعة هاتاي الذي يتكون من 650 طبقا ويمتاز بالاعتماد على الخضراوات وزيت الزيتون الطبيعي.



وشددت على أهمية ديبلوماسية الطعام في التقريب بين الشعوب، كونها آلية فعالة في نشر الثقافة وحل المشكلات، مشيرة إلى ان الشعب الكويتي يعرف المطبخ التركي ومغرم بأطباقه، وذلك لأن تركيا احدى الوجهات السياحية المفضلة لدى الكويتيين، فضلا عن وجود نحو 70 مطعما تركيا في الكويت، بالإضافة إلى الفنادق التي تقدم الأطعمة التركية الشهيرة.