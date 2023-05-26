حنان عبدالمعبود



في إطار العلاقات الثنائية بين الكويت والمملكة المتحدة، التقت رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية د.ريم الفليج مع مستشار إقليمي للزراعة والأغذية والمشروبات للخليج لورنا بيردونوفا، بحضور المستشار التجاري الأول في السفارة البريطانية جولا الشرفي، لمناقشة تعزيز التعاون والعلاقات المشتركة بين البلدين.



وخلال اللقاء، استعرضت د.الفليج المستجدات التي طرأت على اللوائح والتشريعات الخاصة بالأغذية المستوردة واهمها إصدار لائحة الأغذية المستوردة الجديدة والتي تضمنت العديد من الإجراءات التي تهدف الى إزالة المعوقات وتيسير الإجراءات المتعلقة باستيراد المنتجات الغذائية، كما ناقش الجانبان مذكرة التفاهم الثنائية بين البلدين بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية ومتطلبات اعتماد الجهات المانحة لشهادات الحلال والشهادات الصحية. وعلى هامش الجولة، تمت زيارة مختبر السوق المركزي للخضار والفواكه في منطقة الصليبية وكذلك المختبر المركزي لفحص الأغذية بمنطقة الشويخ للاطلاع على مختبرات الهيئة الغذائية.