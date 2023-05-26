يحرص بنك الكويت الوطني على دعم الأنشطة الثقافية وتعزيز قيمة التراث الكويتي وإلقاء الضوء على دور البنك والقطاع الخاص في تاريخ الكويت الاقتصادي.



وفي هذا الإطار، شارك متحف بنك الكويت الوطني في فعاليات الاحتفالية والحلقة النقاشية والمعرض التي نظمها متحف الكويت الوطني بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، حيث شارك البنك في حلقة نقاشية، وقدم عرضا حصريا لمقتنيات تاريخية نادرة تعود لفترة تأسيس البنك عام 1952.



أقيم المعرض في الفترة من 18 مايو ويستمر حتى نهاية الشهر في متحف الكويت الوطني بمشاركة الجمعية الكويتية للتراث، واللجنة الوطنية للمتاحف - آيكوم - فرع الكويت، ومتحف قطينه الطبي.



تضمنت الفعاليات التي استضافها المتحف عرض العديد من الكتب والوثائق التاريخية والمقتنيات الثمينة، التي تعود لفترة تأسيس البنك عام 1952، وتمثل علامات تاريخية بارزة في مسيرة البنك والاقتصاد الكويتي.



وبهذه المناسبة، قالت أمينة المتحف والأرشيف في بنك الكويت الوطني، عائشة البدر: «نسعى من خلال المشاركة في ذلك النوع من الفعاليات إلى إبراز محطات رئيسية في تاريخ الكويت الاقتصادي من خلال مقتنيات متحف بنك الكويت الوطني من الوثائق التاريخية التي احتفظنا بها على مدار عقود».



وأضافت البدر: «نحرص على الاستفادة من خبرات متاحف الكويت في ظل العمل على تصميم متحف البنك حاليا، حيث تواصلنا مع عدة متاحف بالكويت للاستفادة من خبراتهم وتعاملهم مع مصممي المتاحف المحليين والعالميين وتجربتهم في كيفية استدامة جودة الأجهزة وصيانتها».



وأكدت البدر أن الاستدامة لا تقتصر على البيئة فقط، لكن هناك أيضا استدامة المعرفة، التي نسعى لتسليط الضوء عليها من خلال مشاركتنا في المعرض، حيث نسعى إلى مد جسور التعاون بين المراكز المختلفة لتعزيز استفادة الجميع من خبرات وخدمات الآخرين.