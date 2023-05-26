

أعلن فندق فورسيزونز الكويت برج الشايع عن إطلاق قائمة الطعام الجديدة في مطعم داي فورني الشهير الواقع في الطابق 21، ويمكن للضيوف الآن الاستمتاع بأشهى المأكولات الإيطالية، التي يعدها الشيف لويجي فراسانيتو وفريق الطهي في فورسيزونز.



وبهذه المناسبة، رحب «فورسيزونز الكويت» بمجموعة من كبار الشخصيات وممثلي وسائل الإعلام والمؤثرين للاحتفال خلال فعالية بعنوان «فرحة الحياة»، وقدم الفندق دعوته في شكل وعاء ريحان، يمثل الشغف الإيطالي بالحياة، وحب الطعام والعائلة والأصدقاء، علاوة على ذلك وتأكيدا على التزامه بالتميز ودعم المواهب المحلية، عقد الفندق شراكة مع الفنانة المحلية أبرار زنكاوي، التي صممت أواني الريحان كتذكار رائع للحدث.



وأعرب المدير العام لفندق فورسيزونز الكويت برج الشايع مارتن كيبينغ، عن سعادته بإطلاق قائمة الطعام الجديدة، مؤكدا أن التميز في الطهي، والخبرة التي لا مثيل لها، والالتزام الثابت بدعم المواهب المحلية هي السمات المميزة لفندق فورسيزونز الكويت.