

طالب رئيس نقابة العاملين في الهيئة العامة للبيئة م.صياح الهاجري النقابات العمالية بدعم مطالب موظفي الدولة من المدنيين ومساواتهم مع العسكريين في مكافأة نهاية الخدمة، حيث تبلغ مكافأة المدنيين بحد أقصى 20 ألفا بينما للعسكريين 70 ألفا، لافتا إلى أن العدل والمساواة ركيزة أساسية للمجتمع ونص عليها دستور الكويت.



وناشد الهاجري في تصريح له سمو رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول بإنصاف موظفي الدولة من المدنيين الذين بدأوا بالتفكير في الهجرة للقطاعات العسكرية، والتي تزخر بالكوادر البشرية المؤهلة، ولكن لا تستقيم مصالح الدولة بذهاب الجميع للقطاعات العسكرية.



وأضاف: في ظل هذه الأجواء الانتخابية أمامنا أكثر من فرصة يفضل استغلالها، من خلال مطالبة المرشحين بتبني هذه القضية العادلة وزيادة مكافأة نهاية الخدمة للمدنيين ومساواتهم بالعسكريين، مع مناشدة الحكومة التي تسعى لخدمة الشعب وهو ما لمسناه في كثير من القضايا الشعبية.



وذكر أن الموظفين المدنيين يتقاعدون حتى سن 55 عاما فيما يتقاعد العسكريون يتقاعد عند 45 عاما ومع ذلك نهاية خدمة العسكريين تفوق بكثير المدنيين وهذا أمر يجب إنصافه بحلول واقعية.