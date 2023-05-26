نظم مكتب شؤون الخريجين والتطوير الوظيفي بالجامعة الأمريكية في الكويت «AUK» معرض التوظيف السنوي الثامن عشر تحت شعار «النمو الوظيفي»، حيث جمع المعرض عددا كبيرا من ممثلي الشركات الرائدة في الكويت، لمناقشة فرص العمل والتدريب مع الطلبة، واستقطاب الكفاءات من حديثي التخرج.



وأقيمت فعالية هذا العام برعاية بلاتينية من شركة صناعات الغانم وشركة العقارات المتحدة وبنك برقان و«إس إل بي» والخطوط الجوية الكويتية، فيما كانت الرعاية الذهبية من البنك التجاري وشركة كامكو للاستثمار وعلي عبدالوهاب المطوع التجارية، والرعاية الفضية من سيتي سنتر وإم سي جروب وشركة توصيل ومجموعة الشايع وشركة سيتي جروب، فضلا عن 15 مشاركا عاما.



وخلال الكلمة الافتتاحية، أكدت رئيسة الجامعة أ.د.روضة عواد تميز طلبة الجامعة وقدرتهم على الإبداع والتكيف والازدهار في عالم سريع التغيير، مشيرا إلى أهمية هذه الفعالية التي تقرب المسافات بين الأوساط الأكاديمية والعالم المهني الواقعي، إذ يهدف المعرض إلى إيصال الطلبة بالشركات في الصناعات المختلفة، وإبراز مواهب الطلبة أمام أصحاب العمل.



بدورها، أوضحت مديرة مكتب شؤون الخريجين عبير التنير، أن المعرض يهدف إلى تحفيز التطور المهني للطلبة وتمهيد الطريق لإنجازاتهم المستقبلية، مبينة أن هذا المعرض يعمل على تزويد الطلبة بفرص تواصل استثنائية وخبرات تعليمية قيمة ونصائح صحية ورؤى من قادة الصناعة، الأمر الذي يساعدهم على التميز في المسارات المهنية التي اختاروها.



وأعربت التنير عن فخرها بالتعاون مع Meditation Nation كشريك رئيس في المجال الصحي، والذي يمتلكه أحد الخريجين، الأمر الذي يؤكد الاهتمام بالتنمية الشاملة وتعزيز بيئة داعمة لرفاهية الموظفين.