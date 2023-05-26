

مبارك الخالدي



قدم رئيس مجلس إدارة النادي العربي عبدالعزيز عاشور اعتذاره إلى الجماهير العرباوية على خسارة لقب دوري زين.



وقال عاشور في تصريحات عقب فوز «الأخضر» الصعب على الفحيحيل: «نعتذر لجماهيرنا لعدم تحقيق لقب الدوري وسنعمل بإذن الله على تصحيح بعض الأخطاء التي وقعت»، مضيفا: «المركز الثاني لا يرضي جماهير الفريق وليس طموح مجلس الإدارة ومن واجبنا أن نتحمل حزن جماهير الأخضر».



وقال عاشور إن العربي سيحقق نقلة نوعية بعد الاستفادة من عوائد الاستثمار بالنادي العام المقبل وهو ما سيسهم في تطوير جميع الألعاب.



وانتقد عاشور ما يسمى بدخول عالم الاحتراف، مبينا:«نسمع أن لدينا احترافا حقيقيا وهذا مخالف للواقع وكل ما نراه هو إجبار الأندية على توقيع عقود وتحميلها التزامات مالية دون وجود مقابل مجز من مكافآت على تحقيق البطولات أو مردود مالي مناسب للنقل التلفزيوني لتغطية تلك الالتزامات». وطالب القائمين على الرياضة المحلية بتطبيق قانون «اللعب المالي النظيف» بحيث تكون إيرادات أي ناد توازي مصاريفه.



وعن احتمالات انتقال نجم الفريق محمد الصولة إلى الكويت، قال عاشور: «هناك مفاوضات من قبل رئيس نادي الكويت خالد الغانم مع الصولة، الذي أكد أنه لم يوقع مع اللاعب إلا بعد موافقة العربي وأنا أريد التجديد مع اللاعب ولن أسمح له بالانتقال إلى الأبيض».