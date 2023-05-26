مبارك الخالدي



وضعت قرعة كأس آسيا تحت 23 سنة المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 15 أبريل حتى 3 مايو 2024 والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 منتخبنا الأولمبي في المجموعة السادسة التي تضم معه منتخبات العراق وتيمور الشرقية ومكاو. وتمت مراسم القرعة أمس في العاصمة الماليزية كوالالمبور بحضور ممثل اتحاد الكرة ومدير المنتخب الأولمبي جراح العتيقي، إذ من المقرر أن تستضيف الكويت منافسات تصفيات هذه المجموعة على ستاد جابر الدولي للفترة من 6 حتى 12 من سبتمبر المقبل.



ويستهل منتخبنا مشواره في التصفيات بلقاء منتخب تيمور الشرقية في 6 سبتمبر المقبل، ثم يلتقي منتخب مكاو في 9 منه، على أن يختتم مواجهاته أمام العراق في 12 منه.



وبشكل عام قسمت المنتخبات المشاركة وعددها 43 منتخبا إلى 11 مجموعة، ضمت الأولى: الأردن (المضيف) وسورية وعمان وبروناي، والثانية: كوريا الجنوبية (المضيف) وميانمار وقرقيستان وقطر، والثالثة فيتنام (المضيف) وسنغافورة واليمن وغوام، والرابعة: اليابان والبحرين (المضيف) وفلسطين وباكستان، والخامسة: أوزبكستان (المضيف) وإيران وهونغ كونغ وأفغانستان، والسابعة: الإمارات والهند والمالديف والصين (المضيف)، والثامنة: تايلند (المضيف) وماليزيا وبنغلاديش والفلبين، والتاسعة: أستراليا وطاجيكستان (المضيف) ولاوس وكوريا الشمالية، والعاشرة: السعودية (المضيف) وكمبوديا ولبنان ومنغوليا، والحادية عشرة: تركمانستان وإندونيسيا (المضيف) والصين تايبيه.