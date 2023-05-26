حمدان بن محمد: رؤية محمد بن راشد جعلت دبي واحدة من أسرع المدن نمواً وأكثرها جذباً للمستثمرين والكوادر المبدعة والزوار

ارتفاع عدد الزوار بنسبة 17% على أساس سنوي وفقاً لبيانات دائرة الاقتصاد والسياحة

دبي تؤكد مكانتها بين أكثر وجهات السياحة المفضلة للزيارة عالمياً

أداء قطاع الفنادق يتجاوز مستويات ما قبل الجائحة ونسبة الإشغال الفندقي تصل إلى 83% وهي الأعلى في العالم



دبي - «الأنباء» - حنان عبدالمعبود



من أجل ترسيخ مكانتها كعاصمة لفنون الطهي في المنطقة، أقامت إمارة دبي «مهرجان دبي للمأكولات» الذي تنظمه سنويا للعام العاشر على التوالي، عبر تنظيم برنامج شامل من الفعاليات والأنشطة مثل «أسبوع دبي للمطاعم»، و«كانتين الشاطئ»، و«تجارب الطعام المتنوعة»، إلى جانب العروض الترويجية الرائعة ضمن هذا القطاع. كما يعزز المهرجان أيضا التنوع والإبداع والأصالة، وكذلك القيمة مقابل المال، وغيرها من العروض والتجارب المتنوعة التي يقدمها هذا القطاع للذواقة من مطاعم فاخرة ذات 5 نجوم، إضافة إلى مطاعم تناسب جميع الميزانيات والتي تعتبر بمنزلة «الجواهر الخفية»، علاوة على المفاهيم التي تأسست محليا، والمطاعم المتنقلة، وغيرها الكثير. وتتولى مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة تنظيم مهرجان دبي للمأكولات، الذي يعد احتفالا سنويا لفنون الطهي في الشرق الأوسط.



وخلال دورته العاشرة قدم المهرجان ضمن أنشطته برنامج «طهاة في المدينة» بمشاركة مجموعة واسعة من الطهاة العالميين، حيث اجتمع عشاق الطعام من كل أنحاء العالم في دبي لتجربة ألذ المأكولات المتنوعة التي تقدمها المدينة.



ويجمع برنامج «طهاة في المدينة»، أفضل الطهاة الحائزين جوائز عالمية، لاستعراض أطباقهم المميزة وتقنيات الطهي الفريدة، حيث ضم المهرجان تسعة طهاة وهم :ألفين ليونغ، إريك تشونغ، هيمانشو سايني، حسين شاهزاد، أكمل أنور، ريف عثمان، راسل إمبيازي، وغريغوار بيرغر.



تجربة عشاء مشتركة



وشهدت أيام المهرجان تعاون الشيف الكندي- الصيني ألفين ليونج، الملقب بـ «شيف ديمون»، والشيف إريك تشونغ الفائز بجائزة «ماستر شيف كندا»، في تقديم تجربة عشاء مشتركة من إعدادهما في «ديمون داك» بفندق سيزرز بالاس في بلوواترز، حيث تم عرض قائمة الطعام الفريدة، حيث ان نهج الثنائي غير التقليدي في الطبخ الآسيوي.



كما اجتمع هيمانشو سايني مالك ورئيس طهاة مطعم «تريسيند ستوديو»، إلى جانب حسين شاهزاد، الشيف التنفيذي في كانتين بومباي في الهند، لإعداد عشاء خاص مشترك، من خلال جمع خبراتهما الفريدة ومهاراتهما في مجال الطهي لتقديم تجربة عشاء لا ينسى.



كما قدم «11 وودفاير»، الذي استمر طوال المهرجان، تجربة تذوق نكهات الطهي على الحطب، مع قائمة محددة تتضمن زيارة ميدانية للمطبخ، لتعزيز تجربة فريدة من نوعها لزوار المطعم.



تعلم الطهي



كما قدم الشيف التنفيذي في فندق «سوفيتل ذا أوبليسك دبي» روسيل إمبيازي، فرصة للضيوف لتعلم فنون طهي طبق اللحم البقري التقليدي «ويلينغتون» من خلال دروس احترافية من «ذا ناين»، مع فرصة لأخذ أطباقهم إلى المنزل أو الاستمتاع بها في المطعم.



أما الشيف ريف عثمان فقدم للأطفال دروسا خاصة في صناعة أطباق «السوشي» وإعداد سمكك السلمون الحار، ما يتيح لهم تعلم مهارات طهي جديدة، إلى جانب دروس في إعداد حلوى «المولتن كيك» قدمها الشيف أدريدنا للأطفال.



مطاعم شهيرة



كما تضمن برنامج المهرجان، فعالية أسبوع دبي للمطاعم الشهيرة حيث وفرت قوائم طعام خاصة بأسعار حصرية في 50 من أفضل مطاعم دبي، بما فيها «3 فلوس»، و«تورنو سوبيتو» تحت إشراف الشيف ماسيمو بوتورا، و«بريد ستريت كيتشن» لجوردون رامزي، وديمون داك بإشراف ألفين ليونج، والمطبخ الفارسي من أريانا، و«أكيرا باك»، و«كويا»، و«كليب»، و«روكا»، و«كارنفال من تريسند»، و«ريف جابانيز كوشاياكي». ويشهد المهرجان هذا العام عودة الفعالية المفضلة كانتين الشاطئ برعاية «اتصالات» والتي تقام خلف «صن ست» مول، في منطقة الجميرا، وتتضمن مجموعة من المأكولات والمطاعم المحلية الشهية طوال 17 يوما.



«أنا حلبي»



كذلك أطلق الرئيس التنفيذي للطهاة في قناة «فتافيت» الشيف محمد أورفلي وشقيقاه وسيم وعمر المتخصصان في صناعة الحلويات مطعما يحقق حلم راوده لسنوات، حيث بدأ أورفلي العمل في الكويت عام 2006، وكان هدفه توفير النقود كي يتمكن من متابعة دراسته فيما بعد، وعمل في أكبر شركة تدير عدة سلاسل من المطاعم العالمية في الشرق الأوسط، وعام 2009 ساهم في افتتاح أول مطعم متخصص بالمطبخ الحلبي في دبي، وانطلق برنامجه في حلقته الأولى تحت اسم «مطبخنا العربي» في «قناة فتافيت» عام 2011، وتخرج في معهد العلوم الفندقية بحلب، كما ألّف كتابا للطبخ بعنوان «أنا حلبي» عام 2012.



وخلال المهرجان، حلق أورفلي بالمطبخ إلى أفق جديدة ووصل بمطعمه أن يكون على قائمة أفضل 50 مطعما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



كو شوكوليت



وقامت «كو شوكولیت» بافتتاح أول مصنع للشوكولاتة لها في دبي يقدم خدماته من المنشأ إلى المستهلك مباشرة في منطقة الشرق الأوسط لينتقل بعد مرور 4 سنوات على انطلاق أعماله عبر الإنترنت لتشمل التعامل مع آلاف المنازل في الشرق الأوسط، أصبح المصنع الآن له فرع في دبي يقدم الشوكولاتة والمشروبات الصحية التي يتم إنتاجها محليا في دولة الإمارات، فيما يركز مطعم «تايبل» على تقديم منتجات صحية من المزرعة إلى المائدة في موقع مميز ضمن مركز جميل للفنون.



أفضل أداء



وفيما يعد أفضل أداء ربع سنوي لمدينة دبي منذ جائحة «كوفيد- 19» استقبلت دبي 4.67 ملايين زائر دولي خلال الربع الأول من عام 2023، مقارنة بـ 3.97 ملايين زائر خلال الفترة نفسها من عام 2022، بزيادة نسبتها 17% على أساس سنوي، وهو ما يؤكد تقدمها نحو تحقيق الهدف بأن تصبح الوجهة المفضلة والأكثر زيارة في العالم.



رؤية بعيدة المدى



وفي هذا الإطار، قال ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «تبرز الزيادة الملحوظة في أعداد الزوار الدوليين إلى دبي مكانتها كإحدى الوجهات الرئيسية التي تقود مسيرة نمو القطاع السياحي على مستوى العالم، مشيرا سموه إلى أن النتائج القوية المتحققة للقطاع تأتي مواكبة للنتائج المبشرة لباقي قطاعات اقتصاد دبي، وهو أمر لم يكن ليتحقق لولا الرؤية بعيدة المدى لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأثرها في تحويل دبي إلى واحدة من أسرع المدن نموا في العالم وأكثرها جذبا لرؤوس الأموال والمستثمرين والمواهب المبدعة وكذلك للزوار».



سوق السفر العربي



وقد جاء الإعلان عن تقرير الزوار الدوليين لدبي على هامش مشاركة دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في الدورة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي، والذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، والذي يؤكد أنها الوجهة الأسرع تعافيا على مستوى العالم، مع وصولها في الربع الأول من العام الحالي لما نسبته 98% من مستويات ما قبل الجائحة، وبذلك تجاوزت توقعات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO)، بخصوص عدد الزوار الدوليين القادمين، والذي قد يصل إلى ما يقارب 80 إلى 95% من مستويات ما قبل الجائحة هذا العام خاصة في أوروبا والشرق الأوسط.



الطريق الصحيح



من جانبه، قال المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي هلال سعيد المري: «تؤكد النتائج الإيجابية للربع الأول من العام الحالي إننا نسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى جعل دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة، كما أنها تعكس نجاح استراتيجيتنا، وكذلك الدعم المستمر الذي يقدمه شركاؤنا المحليون والدوليون في القطاع وتترجمه العروض والتجارب الاستثنائية التي يستمتع بها سكان وزوار المدينة. فيما سنعمل جميعا على الارتقاء بقطاع السياحة الذي سيشهد تحولا واضحا خلال العقد المقبل من حيث البنية التحتية، والمعالم السياحية، والتجارب المتميزة.



عودة الأسواق الرئيسية



وحققت الأسواق التقليدية الرئيسية المصدرة للزوار لدبي نشاطا سياحيا ملحوظا خلال الربع الأول من العام الحالي، الأمر الذي يؤكد نجاح استراتيجيتها في تنويع الأسواق وتعدد المناطق الجغرافية. وشكلت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما نسبته 29% من إجمالي عدد الزوار، ما يعكس جاذبية المدينة للزوار القادمين من الأسواق المجاورة.



خطى ثابتة



من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري عصام كاظم: «لقد أسهمت الجهود المبذولة، تنفيذا لتوجيهات قيادتنا الحكيمة، في تمكننا من التقدم بخطوات ثابتة لتعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة للزيارة، وذلك عبر مجموعة من المبادرات والاستراتيجيات والحملات التسويقية العالمية المبتكرة بمشاركة عدد من النجوم والمشاهير والمؤثرين، إلى جانب استخدام المنصات الرقمية الحديثة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور المستهدف في شتى أنحاء العالم. وأيضا اتخاذ إجراءات تبسط دخول الزوار الدوليين، وتحد من عوائق السفر، وتجعل زيارة دبي سهلة وممتعة».



الطعام المتنوع



من جهة أخرى، تستمر حملة «Gastronomy Always on»، لتعزز من مشهد الطعام الغني والمتنوع في دبي، مع التركيز على التنوع والقيمة المضافة والأصالة والخبرة. كما أثمر استثمار الإمارة في البنية التحتية وآليات دعم رواد الأعمال لتكون وجهة للشركات الناشئة والمواهب العالمية ورواد الأعمال.



جذب الزوار



كما تعمل دبي على الاستفادة من مكانتها كوجهة لاستضافة الفعاليات الدولية الكبرى لجذب المزيد من الزوار إلى قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، فضلا عن فعاليات الأعمال وكذلك الأنشطة الترفيهية التي تستضيفها.



وقد شهد الربع الأول من عام 2023 تنظيم واستضافة مجموعة واسعة من المهرجانات والفعاليات بما في ذلك مهرجان دبي للتسوق، وآرت دبي، ومهرجان طيران الإمارات للآداب، وبطولة سوق دبي الحرة للتنس، وكأس دبي العالمي، ومعرض القوارب، والقمة العالمية للحكومات، بالإضافة إلى معرض جلفود، أكبر معرض سنوي للأغذية والمشروبات في العالم، والذي استضاف ما يزيد على 5000 عارض من أكثر من 125 دولة.



مهرجانات وفعاليات



وستشهد الفترة المقبلة العديد من الأحداث الرئيسية الأخرى مثل استضافة «COP28»، إلى جانب مهرجانات وفعاليات سترسخ من مكانة دبي كوجهة مثالية للعائلات في فصل الصيف، وكذلك العديد من الفعاليات الدورية الأخرى مثل مفاجآت صيف دبي، ومهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، وتحدي دبي للياقة.



تسهيلات متعددة



وتحرص دبي على تقديم المزيد من التسهيلات المتعددة مثل مبادرات التأشيرة بما فيها التأشيرة الذهبية وتأشيرة الدخول المتعدد لمدة 5 سنوات، وبرامج «العمل عن بعد»، و«التقاعد في دبي»، والتي تسهل عملية الدخول إلى الإمارة، وتمهد الطريق أمام الإقامة لمدة أطول.



كما أصبحت دبي وجهة مفضلة وجاذبة للطلبة الجامعيين، حيث بات الكثير من الأهل يفضلون إرسال أولادهم للدراسة في الجامعات العالمية المرموقة من خلال مقارها القائمة في الإمارة. وقد عززت هذه المبادرات بيئة دبي الجاذبة للاستثمار، ونقل الشركات متعددة الجنسيات مقراتها إلى دبي، وهو ما يسهم في ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في قطاعات الأعمال والاستثمار والسياحة، وكذلك كمدينة عالمية مفضلة للحياة والعمل.





83 % نسبة إشغال المنشآت الفندقية في الربع الأول من 2023





شهد الربع الأول من العام الحالي أداء قويا للمنشآت الفندقية، وحققت مستويات إشغال لافتة، حيث بلغ متوسط الإشغال الفندقي خلال الأشهر الـ 3 الأولى لعام 2023 نحو 83%، ما جعله واحدا من أعلى المعدلات في العالم، وهو ما يكاد يوازي نسبة إشغال بلغت 84% في الربع الأول من عام 2019، ويعود هذا الإنجاز إلى زيادة السعة في المنشآت الفندقية بنسبة 26%.



فمع نهاية شهر مارس 2023، بلغ إجمالي عدد الغرف الفندقية في الإمارة 148.877 غرفة في 814 منشأة فندقية مقابل 118.039غرفة في 717 منشأة فندقية في عام 2019. وأسهم الاستثمار المحلي والدولي في هذا القطاع في زيادة أعداد الغرف الفندقية.



كما شهد الربع الأول من عام 2023 زيادة في إجمالي عدد الغرف الفندقية بنسبة 6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.





مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يعود في دورته الثانية





وفي إطار استمرار إطلاق المهرجانات الجديدة، أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عن انطلاق الدورة الثانية من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، وذلك في الفترة من 21 حتى 25 يونيو 2023 في القاعات الجنوبية لمركز دبي للمعارض، في مدينة إكسبو دبي، ويضم مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2023، مجموعة واسعة من الفعاليات، منها العرض التفاعلي، وبطولات الرياضات الرقمية الإقليمية، وتحديات المؤثرين، ومؤتمر الأعمال لتحفيز الأفكار، وفعالية لتعزيز التواصل بين الشركات من جميع أنحاء العالم، إلى جانب قمة GameExpo التي تدعمها PG connects، والتي ستكون بمثابة منتدى لقادة القطاع في المنطقة، بهدف تعزيز صناعة الألعاب وضمان نموها، إضافة إلى إطلاق Play Beyond، وهو الحدث الذي يعقد لأول مرة، ويجمع مجموعة من المؤثرين العالميين في مكان واحد.