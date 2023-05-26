

الدوحة - فريد عبدالباقي



أوقعت تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما (قطر 2024) منتخب قطر ضمن المجموعة الثانية إلى جانب كوريا الجنوبية (المضيف)، ميانمار، قرغيزستان، والتي ستقام خلال الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر المقبل.



هذا، وأعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، عن قائمة المنتخب القطري لخوض معسكر استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاما 2023 التي تستضيفها تايلند، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.



وضمت قائمة العنابي 28 لاعبا، وهم: أنس الراجي، زياد محمد، إسماعيل الأحرق، ريان العلي، (الغرافة)، وجلال أمير، كرستيان دانييل، عبدالعزيز جعفري، فهد الهاجري، أواب ميرغني، تحسين محمد، جاسم الحمد، دخيل الحمد، محمد الصديق (الدحيل)، وأحمد المغني، عبدالله العتيبي، بسام عادل، خالد الشعيبي، يزن عماد، أوس عادل (السد)، وعبدالرحمن أوان (الوكرة)، وعلي محمد، يوسف زياد، أحمد ناصر، ناصر عادل (الأهلي)، وسالم رضا، غانم السليطي، محمد السليطي (العربي)، وإيثان سوكورو (الريان).



ويلعب «العنابي» ضمن المجموعة الثانية في نهائي كأس آسيا برفقة منتخبات إيران وأفغانستان وكوريا الجنوبية.



من ناحية أخرى، كشف الاتحاد القطري لكرة السلة، عن انضمام اللاعب ألن هادزيبيغوفيتش إلى صفوف منتخب قطر في إطار استعدادات العنابي لمونديال 2027.



وسبق للاعب ألن هادزيبيغوفيتش الاحتراف في دوريات اليابان وروسيا وپولندا. كما بدأ مشواره في قطر، حيث كان من لاعبي الأكاديمية القطرية التي أسسها الاتحاد في 2012.



وسبق لهادزيبيغوفيتش اللعب في صفوف نادي الخور، ويلعب حاليا في صفوف نادي السد القطري.