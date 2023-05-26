محمود عيسى



حافظت الكويت على ترتيبها في المركز الخامس وقبل الاخير على قائمة مجلة ميد للمشاريع في دول الخليج خلال الفترة بين 14 أبريل الماضي و12 مايو الجاري، لكنها تصدرت قائمة دول التعاون ومنطقة الخليج الأوسع نطاقا من حيث معدل النمو في مشاريعها التي بلغت 2.3% لترتفع من 171 مليار دولار التي سجلتها خلال الشهر الماضي لتبلغ حاليا 175 مليار دولار.



وجاءت في المركز الثاني دولة الامارات العربية المتحدة بنسبة نمو قدرها 2%، ثم قطر بواقع 1.3% ثم المملكة العربية السعودية وعمان بواقع 0.8% و0.4% على التوالي.



وفيما حافظت الكويت على ترتيبها الخامس ايضا من حيث قيمة المشاريع بواقع 175 مليون دولار، فقد حلت السعودية في المركز الاول في هذا المضمار بمشاريع قيمتها 1.512 تريليون دولار ثم الإمارات في المركز الثاني بمشاريع قيمتها 563 مليار دولار، ثم عمان وقطر في المركزين الثالث والرابع بواقع 192 مليار دولار و184 مليار دولار على التوالي، وجاءت البحرين في المركز السادس والاخير بواقع 73 مليار دولار.



وفي سياق استعراضها لاداء سوق المشاريع الخليجية، قالت المجلة ان معظم دول مجلس التعاون الخليجي سجلت نموا ملحوظا ساعد على ارتفاع قيمة المؤشر لهذه الدول بنسبة 0.9% الى 2.699 تريليون دولار.وقد شهدت السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة وشهد الشهر إحياء الخطط الخاصة بمحطة الطاقة الغازية PP15 المقدرة بأربعة مليارات دولار في الرياض وإطلاق خطط لمحطة غاز تقدر قيمتها بنحو 4 مليارات دولار في الخفجي.



اما مؤشر مشاريع الخليج الاوسع نطاقا والذي يشمل العراق وايران، فقد ارتفع بنسبة 1.1%، فيما استقرت قيمة المؤشر عند 3.283 تريليونات دولار، مرتفعة من 3.25 تريليونات دولار التي تم تسجيلها في الشهر السابق.



وبلغت قيمة المشروعات العراقية 308 مليارات دولار مقابل 277 مليار دولار للمشاريع الايرانية.