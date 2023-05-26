أجرى مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين البريطانيين لبحث علاقات التعاون الثنائية بين البلدين إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وقال السفير معرفي لـ «كونا» إنه التقى خلال زيارته لندن في مستهل جولته الأوروبية كلا من وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللورد طارق أحمد ومدير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية ستيفن هيكي.



وأضاف أنه التقى أيضا كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مارتن سامبسون إضافة إلى سفيرة المملكة المتحدة لشؤون الأمن السيبراني جولييت ويلكوكس وذلك بحضور سفيرنا لدى بريطانيا وإيرلندا الشمالية السفير بدر العوضي.



وأوضح السفير معرفي أنه بحث خلال لقاءاته مجمل علاقات التعاون الثنائية بين الكويت وبريطانيا ومن ضمنها الإعداد للزيارات رفيعة المستوى القادمة في إطار الاحتفال بالذكرى السبعين لإنشاء مكتب الاستثمار الكويتي في بريطانيا وكذلك الاستعداد لفعاليات ذكرى مرور 125 عاما على العلاقات الكويتية - البريطانية العام المقبل.



ولفت إلى أنه تبادل خلال تلك اللقاءات الآراء حول الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك مبينا أنه لمس حرص الجانب البريطاني على تعزيز العلاقات في شتى المجالات لاسيما السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والالتزام التام بأمن الكويت وسيادتها.



وذكر أن اللقاءات كانت فرصة أيضا لمناقشة التعاون الأكاديمي وتسهيل إجراءات الطلبة الكويتيين الدارسين في بريطانيا وعائلاتهم والمرافقين لهم.