القاهرة - خديجة حمودة



أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع منظمة الهجرة الدولية للتنسيق من أجل تخفيف الأعباء التي تتحملها مصر من استضافة 9 ملايين مهاجر ولاجئ على أراضيها، بالإضافة إلى الأعباء المترتبة على استقبال الوافدين السودانيين الفارين من أعمال العنف، الأمر الذي يقتضى مضاعفة الجهود لحشد دعم المجتمع الدولي لمصر في هذا الشأن.



وقال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الديبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن الوزير شكري التقى امس بالمديرة الجديدة بمنظمة الهجرة الدولية آمي بوب، في إطار اللقاءات التي يعقدها مع المنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة في جنيف.



وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية استهل اللقاء بتقديم التهنئة للمديرة الجديدة لمنظمة الهجرة الدولية لفوزها في الانتخابات باعتبارها أول سيدة تتولى هذا المنصب منذ تأسيس المنظمة عام ١٩٥١، كما أكد على الثقة في قدرتها على قيادة المنظمة خلال المرحلة الحالية التي تشهد تحديات دولية وإقليمية متزايدة.



وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري أعرب عن تقدير مصر للتعاون المثمر والممتد مع المنظمة الدولية للهجرة، والتطلع لتعزيز هذه الشراكة لضمان الإدارة الشاملة للهجرة بالشكل الذي يعزز من تحقيق التنمية المستدامة.



وأكد تبنى مصر نهجا شاملا في التعامل لحوكمة الهجرة مع مختلف جوانب الظاهرة.



وتابع السفير أبوزيد، أن المديرة الجديدة للمنظمة أكدت الدور الهام والمحوري الذي تضطلع به مصر في مجال التعامل مع قضايا الهجرة، معربة عن تطلعها لتعزيز التعاون مع مصر، فضلا عن ترحيبها بالدور الذي تقوم به واستقبالها أعداد كبيرة من المهاجرين وتوفير احتياجاتهم الأساسية.