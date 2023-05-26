أحمد مغربي

اشترط الجهاز المركزي للمناقصات العامة على الشركات المساهمة الراغبة في التسجيل أو التجديد لديه اقتطاع النسبة المقررة لحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وأن يتم وضع نص يوجب اقتطاعها في عقد التأسيس.

وجاء في التعميم الذي حمل رقم 3 لسنة 2023 الصادر عن الأمين العام المساعد للقطاع الفني بالتكليف في الجهاز المركزي للمناقصات العامة، والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، «يرجى من جميع الشركات المساهمة الالتزام عند تقديم طلب التسجيل أو التجديد لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة، أن يتم تقديم عقد التأسيس للشركة المساهمة، متضمنا النص على وجوب اقتطاع النسبة المقررة لحصة مؤسسة التقدم العلمي».