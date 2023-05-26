يقول محللون عسكريون إن توغلا أوكرانيا استمر يومين داخل مناطق حدودية بغرب روسيا قد يجبر الكرملين على نقل قوات من خطوط الجبهة في الوقت الذي اعلنت فيه كييڤ شن هجوم مضاد كبير لتوجيه ضربة معنوية لموسكو.

وأضاف الخبراء أن أكبر هجوم عبر الحدود من أوكرانيا منذ الغزو الروسي قبل 15 شهرا كان منسقا بشكل شبه مؤكد مع القوات المسلحة الأوكرانية التي تسعى لمحاولة استعادة الأراضي، وذلك على الرغم من نفي كييڤ مشاركتها في الهجوم.

وقال نيل ملفين المحلل في المعهد الملكي للخدمات المتحدة «يحاول الأوكرانيون تشتيت الروس في اتجاهات مختلفة لفتح ثغرات. الروس مجبرون على إرسال تعزيزات».

واستعدادا للهجوم المضاد الأوكراني لاستعادة الأراضي المحتلة، بنت روسيا تحصينات مترامية الأطراف في شرق وجنوب الحدود تأهبا لذلك.

وحدث التوغل بعيدا عن مركز القتال في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا وعلى بعد حوالي 160 كيلومترا من الجبهة في منطقة خاركيف في شمال البلاد.

وقال ملفين «سيتعين عليهم التعامل مع هذا ونشر قوات هناك، ومن ثم نشر الكثير من القوات على طول المنطقة الحدودية حتى وإن لم يكن هذا هو السبيل الذي سيأتي منه الأوكرانيون».

وأعلن الجيش الروسي الثلاثاء أنه تصدى للمسلحين الذين هاجموا منطقة بيلغورود الغربية بمركبات مدرعة في اليوم السابق، مضيفا أن قواته قتلت أكثر من 70 «قوميا أوكرانيا» ودفعوا من تبقى منهم إلى الانسحاب إلى أوكرانيا.

وقالت كييڤ إن الهجوم نفذه مواطنون روس، ووصفته بأنه صراع روسي داخلي. وأعلنت جماعتان تنشطان في أوكرانيا، هما سلاح المتطوعين الروسي وفيلق حرية روسيا، مسؤوليتهما عن التوغل.

وتشكلت المجموعتان خلال الغزو الروسي لأوكرانيا وجذبتا مقاتلين متطوعين من الروس الراغبين في القتال ضد بلدهم إلى جانب كييڤ والإطاحة بالرئيس فلاديمير بوتين.

وقال مارك جالوتي، رئيس شركة ماياك إنتلجنس الاستشارية ومقرها لندن ومؤلف العديد من الكتب عن الجيش الروسي، إن الجماعتين تتألفان من الروس المناهضين للكرملين وتضمان أطياف مختلفة تتراوح من الليبراليين ودعاة الفوضى إلى النازيين الجدد.

وأضاف «أنهم يأملون أن يسهموا بقدر ما في سقوط نظام بوتين، لكن في الوقت نفسه، علينا أن ندرك أن هذه ليست قوات مستقلة... إنها خاضعة لسيطرة المخابرات العسكرية الأوكرانية».

وأعاد ميخائيلو بودولياك مساعد الرئيس الأوكراني التأكيد على موقف بلاده ونفى علاقة كييڤ بالعملية.

وتقول الولايات المتحدة إنها لا «تساعد أو تشجع» أوكرانيا على شن هجمات على الأراضي الروسية، لكن الأمر متروك لكييڤ لتقرير كيفية تنفيذ العمليات العسكرية.

وتكررت عمليات توغل مشابهة داخل الأراضي الروسية خلال الأشهر القليلة الماضية، لكنها تظل محدودة النطاق مقارنة بالمعارك على خطوط الجبهة بما في ذلك التوغل الأخير الذي يعد أكبر هجوم معروف حتى الآن.

محاكاة لأحداث في 2014

قال ألكسي بارانوفسكي المتحدث باسم الجناح السياسي لفيلق حرية روسيا لـ«رويترز» في كييڤ إنه لا يستطيع الكشف عن عدد القوات المشاركة في عملية التوغل، لكن أوضح أن الجماعة تتألف من أربع كتائب.

ونفى بارانوفسكي وقوع خسائر فادحة، ورفض التقارير الروسية عن تكبد خسائر كبيرة ووصفها بأنها معلومات مضللة.

وقال إن الوحدة المشاركة في التوغل كانت جزءا من الفيلق الدولي للدفاع عن أوكرانيا المؤلف من متطوعين أجانب وبالتالي فهي جزء من قواته المسلحة، لكنه نفى أن التوغل حدث بالتنسيق مع السلطات الأوكرانية.

وأضاف «هذه هي الخطوات الأولى نحو الهدف الرئيسي وهو الإطاحة بنظام بوتين بالقوة المسلحة. ليس هناك بدائل أخرى».

وقال جالوتي إن التوغل بدا وكأنه عملية أوكرانية «لإعداد» أرض المعركة قبل الهجوم المضاد الذي تخطط له كييڤ.

وأضاف هذه حقا فرصة لتحقيق هدفين. الأول هو إرباك الجانب الروسي وإثارة قلقه من احتمال حدوث انتفاضات بين مواطنيه. والثاني هو إجبار الروس على تشتيت قواتهم».

وأشار ملفين إلى أن العملية رفعت أيضا الروح المعنوية في أوكرانيا.

وأدلى مسؤولون في أوكرانيا بتعليقات تهكمية تحاكي تلك التي صدرت عن الكرملين حول ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014 عندما أنكر في البداية ضلوع القوات الروسية.

وحمل بودولياك «جماعات سرية» تضم مواطنين روسا مسؤولية التوغل في بيلغورود، وقال «كما تعلمون، تباع الدبابات في أي متجر عسكري روسي». وبدا التعليق محاكيا لرد بوتين في عام 2014 على سؤال حول وجود رجال يرتدون الزي العسكري الروسي دون إشارة في شبه جزيرة القرم. وقال بوتين آنذاك «يمكنكم الذهاب إلى متجر وشراء أي نوع من الزي العسكري».

وأشار أوكرانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى ما أسموه «جمهورية بيلغورود الشعبية» ـ في محاكاة أيضا إلى الأحداث التي وقعت في شرق أوكرانيا عام 2014 عندما أعلنت قوات معارضة أوكرانية مدعومة من روسيا منطقتي دونيتسك ولوغانسك في أوكرانيا «جمهوريتين شعبيتين».

كما تداول أوكرانيون مقطع ڤيديو للرئيس فولوديمير زيلينسكي وهو يقول كلمته الشهيرة «أنا هنا» من كييڤ في بداية تعرض بلاده للغزو في فبراير 2022. ولكن بدلا من المكتب الرئاسي في كييڤ، ظهرت في الخلفية علامة للترحيب في مدينة بيلغورود.