أكد الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية حرصه على توعية المرأة بحقوقها الأساسية وتعزيز دورها المجتمعي وتدعيم مكانتها وتطوير قدراتها في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة من أجل تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.

وقالت رئيسة مجلس إدارة الاتحاد الشيخة فادية سعد العبدالله في تصريح للصحافيين على هامش حفل ختام الدورة التدريبية الثانية التي نظمها الاتحاد بالتعاون مع معهد جنيڤ لحقوق الإنسان إن الدورة تأتي في إطار اتفاقية التعاون المشترك بين الجانبين.

وأشارت السعد الى ان الدورة تأتي تحت عنوان «الآليات الدولية لحماية حقوق المرأة» ضمن اتفاقية التعاون المشترك في مجال تعزيز وحماية حقوق المرأة وأهداف التنمية البشرية المستدامة 2030 واستمرت لمدة ستة أيام، مشيرة الى ان الهدف من البرنامج التدريبي هو توفير فهم شامل للآليات الدولية لحماية حقوق المرأة وكيفية استخدامها لتعزيز حقوق المرأة وحمايتها في الكويت.

ولفتت الى انه تم تصميم البرنامج التدريبي ليكون تجربة تعليمية تفاعلية وديناميكية حيث يمكن للمشاركين والمشاركات التفاعل ومشاركة خبراتهم وآرائهم وتزويدهم بنظرة عامة واسعة على نظام هيئات المعاهدات ونظام الإجراءات الخاصة وآلية الاستعراض الدوري الشامل وعلاقتها بأجندة المرأة والسلام والأمن 1325.

وأوضحت ان البرنامج سيوفر للمشاركين والمشاركات المعرفة والمهارات والأدوات اللازمة المستخدمة آليات حقوق الإنسان الدولية لتعزيز وحماية حقوق المرأة لافتة الى مراعاة توعية المرأة ببنود الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت وأيضا البنود التي تم التحفظ عليها لعدم مواءمتها لشريعتنا السمحة، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين في الدورة بلغ 25 مشاركا ومشاركة من حملة المؤهلات العلمية العليا ومن خلفيات سياسية وفكرية وحقوقية يمثلون مختلف الجهات في الدولة بالقطاعين الحكومي والخاص من أجل تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.

وأكدت أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني التي تعد رديفا مهما يسهم في تعزيز الدور الحكومي مشيرة إلى أهمية الدورة وما تقدمه من محتوى يستهدف توعية المتدربين والمتدربات بمفاهيم حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمعهد جنيڤ لحقوق الإنسان نزار عبدالقادر إن الدورة تندرج ضمن المشروع المشترك بين الاتحاد الكويتي ومعهد جنيڤ تحت عنوان «مشروع تعزيز قدرات أعضاء الاتحاد في مجال حقوق المرأة».

وأضاف عبدالقادر أن الهدف هو رفع قدرات أعضاء الجمعيات المنضوية تحت لواء الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية في مجال حقوق الإنسان مع التركيز على قضايا المرأة.

وأشار الى انه سيكون هناك نشاط جماعي تفاعلي لمقاربة الحقوق المنصوص عليها مع الواقع العملي ومناقشات لتحديد استراتيجيات تعزيز الوعي بالاتفاقية واستعراض آليات حماية حقوق الإنسان الوطنية الحكومية وغير الحكومية والآليات الإقليمية للجنة العربية لحقوق الانسان والآليات الدولية التعاقدية، مبينا ان الدورة تشمل أيضا استعراض الآليات غير التعاقدية ودور المقررة الخاصة المعنية بالقضاء على العنف ضد المرأة ومن ثم تحديد التوصيات ومسودة خطة العمل المستقبلية للاتحاد.