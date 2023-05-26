ذكرت "موديز إنفستورز سيرفس" أن سداد الولايات المتحدة لمدفوعات الفائدة على سندات الخزانة بحلول منتصف يونيو سيكون أمرًا حاسمًا للحفاظ على تصنيفها الائتماني الأعلى "إيه إيه إيه".

ومن المقرر أن تسدد وزارة الخزانة الأمريكية مدفوعات فوائد بحوالي ملياري دولار في الخامس عشر من يونيو، ولكن حذرت الوزيرة "جانيت يلين" خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي لشبكة "إن بي سي" من أن احتمالات الوصول إلى ذلك الموعد مع استمرار القدرة على سداد كافة الفواتير منخفضة للغاية في حال لم يرفع الكونجرس سقف الدين.

وحسبما نقلت "بلومبرج"، قال "وليام فوستر" نائب الرئيس لدى "موديز" في مقابلة أجريت معه هذا الأسبوع: هذا التاريخ مهم حقًا بالنسبة لنا، لأنه على الرغم من أن مدفوعات الفائدة صغيرة نسبيًا إلا أنه إذا لم تسدد، فإن ذلك يعد تعثرًا وبالتالي نخفض تصنيف البلاد درجة واحدة إلى "إيه إيه 1".

إلا أن "فوستر" أكد أن "موديز" تتوقع توصل الكونجرس والبيت الأبيض لاتفاق لرفع أو تعليق سقف الدين قبل أن تستنفد وزارة الخزانة إجراءاتها المحاسبية للبقاء ضمن نطاق سقف الدين.