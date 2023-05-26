أحمد الفضلي

غادر الفنان بدر الطيار مستشفى جابر الذي شهد اقامته لعدة ايام بعد عودته من رحلة العلاج في الخارج التي خضع لها بعد تعرضه لوعكة صحية تجاوزها وعاد للبلاد.

ومن جانبها، ذكرت شيخة بدر الطيار ان حالة والدها حاليا تعتبر مستقرة وتجاوز مرحلة الخطر وحاليا يقيم في المنزل بعد السماح له بمغادرة مستشفى جابر بتوصية من الجهاز الطبي على ان يراجع المستشفى بمعدل مرتين في الاسبوع للخضوع لجلسات غسيل كلى حيث تستوجب الحالة الصحية للوالد غسيل الكلى.

وفيما يتعلق بسفره لمواصلة العلاج بالخارج افادت شيخة من خلال حديثها لـ"الانباء" ان والدها انتهى من مشوار العلاج بالخارج، حيث ذكر له الاطباء ان حالته مستقرة حاليا وان شاء الله لن يكون بحاجة للسفر، حيث ينتظر حاليا التئام الجرح في القدم قبل البدء في الاجراءات الطبية الخاصة بتركيب اطراف صناعية حيث يحتاج الوالد للاطراف الصناعية للعودة لممارسة حياته الطبيعية بعد بتر القدم.

وعن تفاعل الجمهور مع والدها اعربت شيخة عن بالغ سعادتها وهى ترى وتسمع تعاطف الناس مع والدها من خلال ما ذكر عن مرضه في وسائل الاعلام الكويتية والخليجية وكذلك تفاعل عدد كبير من زملائه الفنانين من خلال التواصل معه بالزيارة في المستشفى او الاتصال او نشر الدعاء له من خلال حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة ان ما ذكره الفنانون وعامة الجمهور عن والدي والدعاء له كان له تأثير ايجابي على حالته الصحية وتجاوز الوعكة الصحية التي مر بها.

يذكر ان العديد من الفنانين قاموا بزيارة زميل دربهم منهم طارق العلي وداود حسين وآخرون.