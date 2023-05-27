أصدر النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد قرارا بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية والبلدية للإشراف على انتخابات مجلس الأمة.

وجاء في القرار:

مادة (1)

تشكل لجنة مشتركة من وزارة الداخلية وبلدية الكويت - برئاسة المهندس احمد عبدالله المنفوحي مدير عام بلدية الكويت - وذلك على النحو التالي:

أولا: وزارة الداخلية:

1 - اللواء عبدالله عيسى الرجيب قائد قيادة امن الدوائر الانتخابية.

2 - العميد زياد جمال الخطيب قائد قيادة أمن الدائرة الانتخابية الأولى.

3 - العميد خالد سالم بوناشي قائد قيادة امن الدائرة الانتخابية الثانية.

4 - العميد صالح عقله العازمي قائد قيادة امن الدائرة الانتخابية الثالثة.

5 - العميد صلاح سعد الدعاس قائد قيادة امن الدائرة الانتخابية الرابعة.

6 - العميد محمد مطلق المطيري قائد قيادة امن الدائرة الانتخابية الخامسة.

ثانيا: بلدية الكويت:

1 - نائب المدير العام لشؤون قطاعي حولي والأحمدي ومدير فرع بلدية الاحمدي.

2 - نائب المدير العام لشؤون قطاعي العاصمة والجهراء ومدير فرع بلدية الجهراء.

3 - نائب المدير العام لشؤون قطاعي الفروانية ومبارك الكبير.

4 - نائب المدير العام لشؤون قطاع المالية والإدارية.

5 - مدير فرع بلدية العاصمة.

6 - مدير فرع بلدية حولي.

7 - مدير فرع بلدية الفروانية.

8 - مدير فرع بلدية مبارك الكبير.

9 - مدير إدارة العلاقات العامة.

10 - رشيد البدر رئيس فريق الطوارئ المركزي.

11 - يوسف الفجي المنسق العام مع وزارة الداخلية.

12 - دعيج الشمري - إدارة التنسيق.

مادة (2)

تختص اللجنة المذكورة بالمادة (1) من هذا القرار بالآتي:

1 - الاشراف على تنفيذ احكام المادتين (31 مكرر) و(31 مكرر أ) من القانون رقم 35/1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة وتعديلاته على ان تقدم تقريرا اسبوعيا بأعمالها الى كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات خلال فترة الانتخابات.

2 - وضع الآلية اللازمة للقيام بالمهام المكلفة بها بالبند رقم 1.

مادة (3)

على كل من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.