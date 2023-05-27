استقبال طلبات إيصال التيار الكهربائي لعدد من القسائم السكنية بالضاحيتين N8 وN11 الأسبوع المقبل

عاطف رمضان

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن انتهاء إجراءات إيصال التيار الكهربائي للمحطات الفرعية المغذاة من محطتي التحويل التحويل الرئيسية 4E و3E في مدينة المطلاع السكنية لبدء إيصال التيار الكهربائي لـ 1331 قسيمة سكنية وعدد من المباني العامة.

واضافت المؤسسة في بيان صحافي أنها انتهت من جميع الاعمال المطلوبة لتشغيل المحطتين في الضاحيتين N11 وN 8، وجرى فحص الكابلات والمحولات بالتنسيق مع المختصين في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تمهيدا لإيصال التيار الكهربائي، كاشفة عن انتهائها من الأعمال في المشروع قبل الموعد المحدد في الجدول الزمني للأعمال بفترة تتجاوز 6 أشهر.

وأشارت إلى أن المحطة الأولى 3E الموجودة في الضاحية N8 تغذي (20) محطة فرعية تزود عدد 793 قسيمة سكنية بالتيار الكهربائي بالإضافة إلى عدد 4 مبنى عام منها المركز الصحي والسوق المركزي.

أما المحطة الثانية 4E بالضاحية N11، فهي تغذي 16 محطة فرعية تزود عدد (538) قسيمة سكنية بالتيار الكهربائي بالإضافة إلى عدد 16 مبنى عاما منها السوق المركزي والمركز الصحي ومخفر الشرطة والمحلات التجارية.

كما لفتت المؤسسة إلى أنها ستبدأ باستقبال طلبات استخراج شهادات إيصال التيار الكهربائي عبر تطبيق سهل من المواطنين أصحاب القسائم الجاهزة بدءا من الأسبوع المقبل.

وأشارت إلى انها ستعلن عن أعداد أخرى من القسائم السكنية المسموح لها بإيصال التيار الكهربائي خلال شهر يونيو بعد التنسيق مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

‏وأعربت المؤسسة عن شكرها للمختصين بوزارة الكهرباء والماء على جميع الجهود المبذولة والتعاون الكبير مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية لإيصال التيار الكهربائي للقسائم السكنية للمواطنين والمباني العامة بالمدينة.