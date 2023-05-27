العتيبي طالب بتسريع إجراءات إيصال التيار الكهربائي للعمارات السكنية الجاهزة



عاطف رمضان



تفقد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان م.مطلق العتيبي الخميس العقود الجاري تنفيذها جنوب البلاد بحضور مدير عام المؤسسة بالتكليف م.راشد العنزي ونوابه، ويأتي ذلك استمرارا في جولاته الميدانية للاطلاع على مشاريع المؤسسة وتذليل العقبات أمامها.



وقالت «السكنية» في بيان صحافي ان وفد المؤسسة اطلع على موقع الفرصة الاستثمارية S2 الواقعة في المدينة والتي تشهد تقدما في تنفيذ الاعمال الفعلية، مبينة أن الفرصة الاستثمارية تقع على مساحة أرض 1.28 مليون متر مربع تقريبا والذي يجري تنفيذه بالكامل من قبل المستثمر دون أي أعباء مالية على المؤسسة، وتتضمن منطقة حرفية ومعارض وورش ومناطق تخزين بالإضافة إلى منطقة تجارية وسكن عمال بالإضافة إلى بنيتها التحتية.



وذكرت المؤسسة أن وفدها جال في مشروع انشاء 60 عمارة سكنية تحتوي 1110 شقق وفق نظام السكن العمودي في المدينة، مخصصة لفئات الرعاية الاجتماعية التي يمكن لها الاستفادة من الرعاية السكنية.



وأضافت: ان فريق تنفيذ المشروع استعرض أمام وفد المؤسسة نسب انجاز المشروع، كاشفة عن تسلمها 40 عمارة سكنية من أصل 60، تم انجازهم بشكل كامل، في حين يجري حاليا انهاء اجراءات اطلاق التيار الكهربائي لها، مبينة أن نسبة انجاز ما تبقى من عمارات سكنية تجاوزت 94 %، مبينة ان الشقق صممت وفق مواصفات عصرية تلبي احتياجات الأسرة الكويتية، لافتة إلى أنها نفذت على نوعين الأول منها يضم 3 غرف للنوم والأخرى تضم 4 غرف للنوم.



وبينت أن وفد المؤسسة اطلع كذلك خلال جولته على مشروع الرعاية السكنية في شرق مدينة صباح الأحمد السكنية على آخر تطورات عقدي تنفيذ أعمال وخدمات 1184 بيتا حكوميا خاصا بفئة من باع بيته، مضيفة أن الأعمال الموقعية لها تشهد تقدما ملحوظا، كما أن هناك التزاما بالاعمال المطلوبة، حيث اطلع وزير الإسكان على عينات جاهزة من تلك البيوت، مشيدا بطريقة التنفيذ وتوفير المساحات والخصوصية.



وذكرت انه خلال الجولة اجتمع الوزير العتيبي مع قياديي المؤسسة والطاقم الهندسي المشرف على المشاريع اضافة إلى المقاولين المعنيين بها، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية الخاصة بالتنفيذ والتواصل المباشر في حال وجود معوقات او صعوبات تعوق من تسريع الإنجاز.



وأشاد العتيبي بالأعمال الموقعية في مشاريع الرعاية السكنية سواء الفرصة الاستثمارية في مدينة صباح الأحمد السكنية أو الشقق المخصصة لفئات الرعاية الاجتماعية والبيوت المخصصة لفئة من باع بيته، مثنيا على جهود مهندسي المؤسسة وتميزهم في التصميم ومتابعة أعمال التنفيذ الذي يضاهي به كبرى الدور الهندسية ودقتهم وحرصهم على التواجد الدائم في موقع المشاريع.



وأشارت إلى أن الوزير أوعز بتسهيل اجراءات ايصال التيار الكهربائي للعمارات السكنية الجاهزة التابعة لفئة الرعاية الاجتماعية والبدء في الاجراءات الخاصة بعملية منحها للفئات المستفيدة، والعمل سريعا لطرح المزيد من تلك الوحدات خدمة للمواطنين بجميع فئاتهم ممن يشملهم قانون الرعاية السكنية.