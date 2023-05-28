آلاء خليفة



حذر رئيس الجمعية الكويتية للدراسات العليا د.محمد العتيبي من تكرار سيناريو أزمة القبول الجامعي التي تشهدها مؤسسات التعليم العالي عاما بعد آخر وحرمان الطلبة من مقاعدهم الدراسية، مضيفا أنه ومع اقتراب الانتهاء من اختبارات الثانوية العامة أصبح من الضروري الإعلان عن خطة المؤسسات التعليمية عملية القبول الجامعي للعام الدراسي 2023/2024، وذلك من أجل استعداد الطلبة.



ودعا العتيبي وزارة التعليم العالي إلى الإسراع بوضع خطة متكاملة حول آليات القبول الجامعي في جامعة الكويت وجامعة عبدالله السالم والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والبعثات الداخلية والخارجية.



وتساءل رئيس الجمعية الكويتية للدراسات العليا عن استعدادات جامعة عبدالله السالم للعام الدراسي الجديد وشروط قبول الطلبة ونسب القبول الجامعي واعتماد برامجها الدراسية والأكاديمية من إحدى مؤسسات الاعتماد الأكاديمية الدولية، وذلك قبل الشروع في استقبال الطلبة لتكون صرحا أكاديميا مميزا يصل إلى مستوى الجامعات الإقليمية والدولية.