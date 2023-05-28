أعلنت رئيسة الجمعية الكويتية لحماية البيئة د. وجدان العقاب، أن الجمعية وفي إطار إطلاقها لأسبوع احتفالاتها باليوم العالمي للتنوع البيولوجي، والذي دشنت فعالياته بتحديدها يوم انعقاد جمعيتها العمومية العادية بنفس يوم الاحتفالات العالمية بالتنوع البيولوجي يوم 22 من شهر مايو الجاري، اعتمدت سلسلة من الأنشطة البرامجية تزامنا مع الاحتفالات العالمية بالتنوع البيولوجي، معلنة أنه وخلال الأسبوع الجاري ستقدم الجمعية العديد من البرامج التوعوية للتعريف بهذه الجهود الوطنية.



وبينت د. العقاب أن «برنامج فعالياتها باليوم العالمي للتنوع البيولوجي يشمل أنشطة ومحاور متنوعة بين محاضرات وزيارات ميدانية وحقلية عن الموائل البيئية والطبيعية في البلاد وتنوعها البيولوجي لمختلف فرقها ولجانها التخصصية، فهناك العديد من الحصص التربوية والتثقيفية التي تقدم عن المحميات الطبيعية والشعاب المرجانية والطيور والنباتات ومناطق المد والجزر، فضلا عن آثار التغيرات المناخية على الطبيعة والكائنات الحية».



وأوضحت أن «سجل الجمعية البرامجي حافل وثري بالبرامج والأنشطة والفعاليات المعنية بالتعريف بالتنوع البيولوجي في الكويت وعناصره ومكوناته وموائله البيئية والطبيعية وخاصة سلسلتها التلفزيونية السنوية (سلسلة البرامج الوثائقية لتوثيق الحياة الفطرية في الكويت) التي أطلقتها منذ قبل 9 سنوات وقدمت خلالها برامج كل يوم طير بجزئية وكل يوم نبتة بجزئية وكل يوم يال بجزئية وكل يوم سمكة وكل يوم كشتة بجزئية، والسلسلة شملت 240 حلقة تلفزيونية تهدف إلى التوعية والتعريف والدعوة للحماية والمحافظة على التنوع البيولوجي في الكويت».