إنجاز إجراءات تعيين قياديين في «العدل» و«الصحة» و«الأشغال» و«التربية» ورتبة فريق لرئيس الأركان المرشح

مريم بندق

واصل مجلس الخدمة المدنية، في اجتماعات يعقدها أسبوعيا، إنجاز إجراءات ترشيح قياديين لسد الوظائف الشاغرة بعدة وزارات عرف منها العدل والتربية والصحة والأشغال.

وقالت مصادر لـ «الأنباء»، إن الخطوة المتبقية هي صدور مشاريع مراسيم تعيين هؤلاء القياديين، مضيفة أن تعيين رئيس الأركان تتزامن معه ترقيته الى رتبة فريق.

وكانت «الأنباء» قد نشرت أسماء القياديين المرشحين في 18 الجاري، وأن عجلة اختيار القياديين بدأت تسرع بالدوران.

وأعلنت مصادر أخرى، أن ديوان الخدمة المدنية أتم توجيه من لهم كتب ترشيح فردية سابقة إلى الجهات ليتم استيعابهم وفقا للاحتياج.

وأضافت المصادر قائلة: سندشن مرحلة جديدة تقوم على الاحتياجات الجماعية وفقا للخطة والدرجات المالية المحددة من وزارة المالية وإعطاء فرص متكافئة لكل المواطنين.

وشدد «الديوان» في بيان رسمي سبق تعميمه على الجهات الحكومية، على ضرورة أن تحصر كل جهة احتياجاتها من التعيينات في ضوء الدرجات المالية المخصصة لها في الميزانية وإدخالها مباشرة في النظام الآلي مجمعة خلال الفترات التي يحددها الديوان.

بالفيديو.. "التواصل الحكومي".. مدير تكنولوجيا المعلومات د. عمار الحسيني: اتفاقية الحكومة مع «google cloud» للتحوّل الرقمي باكورة اتفاقيات مماثلة لتقديم خدمات حكومية مميزة للمواطنين

قال مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف د. عمار الحسيني، إن توقيع الحكومة اتفاقية مع شركة «google cloud» للتحوّل الرقمي تمثل باكورة الاتفاقيات الكبيرة التي توقعها الحكومة مع الشركات العالمية، وستعقبها اتفاقيات أخرى شبيهة تدعم عمليات التحول الرقمي و التي تهدف إلى تقديم خدمات مميزة للمواطنين والمقيمين والمستفيدين من الخدمات الحكومية .

جاء تصريح د. عمار الحسيني بمناسبة إقامة فعالية خاصة احتفالا بالتحالف الاستراتيجي بين حكومة دولة الكويت وشركة «google cloud».

من جانبه، قال مدير التطوير التجاري في "غوغل كلاود"ايلي طبشوري الشرق الأوسط واوروبا وافريقيا أن عدة أبعاد ستتحق من توقيع الاتفاقية مع حكومة دولة الكويت منها أن «google cloud» ستضع التكنولوجيا الخاصة بها لخدمة عمليات التحول الرقمي التي تطمح لها دولة الكويت ، اضافة إلى أن الشركة ستعمل استثمارا من خلال بناء عدة مراكز للبيانات لها في الكويت خلال الأشهر والسنوات القادمة حتي تتوافر جميع البيانات ، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب الكويتيين ، مع الاستعداد لتنفيذ تعاون كبير مع القطاعين الحكومي والخاص.

وبدوره، أكد عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات م. محمد الموسى، اننا فخورون جدا بالإنجاز الذي تم بتعاون الجهات الحكومية مع شركة "غوغل كلاود " وان الخطوة المنتظرة تنفيذ مراكز للبيانات وفق أحدث المعايير العالمية.

بالفيديو .."التواصل الحكومي": حفل الذكرى الـ 42 لتأسيس مجلس التعاون الخليجي

نشر مركز التواصل الحكومي ، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر " فيديو حفل الذكرى ال 42 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

"التواصل الحكومي": 5 مجالات.. أبرز قطاعات التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى 6 أخرى

أوضح مركز التواصل الحكومي ، أن 5 مجالات تمثل أبرز مجالات التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى 6 مجالات أخرى .

وبين المركز أن المجالات ال 5 تشمل التعاون الإعلامي ، القانوني والقضائي ، العسكري المشترك ، السياسة الخارجية المشتركة ، والتعاون الاقتصادي .

وأما المجالات ال 6 الأخرى فتشتمل على الطاقة والكهرباء والماء ، النقل والمواصلات والاتصالات والتخطيط، الخدمات الاجتماعية والشباب والرياضة ، الصناعي والغذائي والصحي والبيئي ، الإحصاء والتنمية والتعليم ، والتعاون الاقليمي والعالمي والعلاقات الاقتصادية.

وفيما يلي بيان المركز الذي يبين الـ 5 مَجالات التي تمثل أبرز مجالات التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي: