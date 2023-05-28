المسلم: تمويل يصل لغاية 95 ألفاً و12 شهراً لاستحقاق القسط الأول



أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك» حملة «تستاهل أفضل تمويل» لتعريف العملاء بالخدمات والمنتجات التمويلية التي يقدمها والتي توفر احتياجات عملائه من التمويل الاستهلاكي، وتتضمن المنتج الطبي والتعليمي والأثاث والأجهزة، والتمويل الإسكاني ويشمل كل المواد والأعمال الإنشائية والمخططات والتراخيص والإشراف والعقار المحلي، بما يلبي كل احتياجات العملاء من خلال خدمات متكامله وشاملة، بمجموعة متنوعة من الحلول التمويلية، حيث تعد الحملة امتدادا لحملة «تستاهل» لتشجيع العملاء الكويتيين على تحويل رواتبهم.



وقالت نائب المدير العام للمنتجات لمجموعة «بيتك»، نهال المسلم: إن الحملة تؤكد حرص «بيتك»على منح عملائه ميزات خاصة للتمويل الإسكاني ومنها، تمويل العقار السكني الذي يعتبر من المنتجات الرئيسية والتي تهدف بمجملها إلى توفير حلول متكاملة تماشيا مع احتياج العملاء ونوع العقار، وإلى خدمة تمويل كل احتياجات ومتطلبات العملاء المختلفة من المواد والأعمال الإنشائية بالأقساط المريحة، بالإضافة الى خدمة الاستشارات الهندسية، ومميزات خاصة أخرى للتمويل الاستهلاكي ومنها خدمات تمويل مستلزمات الأثاث والمفروشات والإلكترونيات والتجهيزات المنزلية (الجاهزة والمصنعة) واكسسواراتها، بجانب مشاركة «بيتك» في منح التمويل لتحقيق طموحات العملاء التعليمية والاستفادة من أفضل الفرص من خلال منتج التعليمي والأكاديمي لتوفير مقاعد دراسية لدى الجهات ذات الصلة، وبنظام الأقساط الشهرية، بالإضافة إلى تصميم «بيتك» لخدمات تمويلية للرعاية الطبية لتغطية نفقات العلاج والخدمات الطبية.



وأشارت الى أن «بيتك» يقدم العديد من المزايا الخاصة على مستوى السوق مع نخبة من الموردين المتخصصين في المجالات ذات الصلة، ومزايا ائتمانية منها: استحقاق القسط الأول يصل لغاية 12 شهرا من التعاقد للتمويل الاسكاني و6 شهور للتمويل الاستهلاكي، حيث ان الحد الأعلى للتمويل الإسكاني يصل الى 70 ألف دينار، ومدة الائتمان تصل إلى 15 عاما، ولغاية 25 ألف دينار للتمويل الاستهلاكي، ومدة ائتمان تصل لغاية 5 سنوات، وبالتالي يمكن للعملاء الحصول على تمويل لغاية 95 ألف دينار، وذلك بحسب الحدود القصوى للتمويل الشخصي بضمان الراتب، مع تمتع العميل بخدمة إمكانية تأجيل قسط واحد بالسنة مع خدمة KFH PASS وفرصة إعادة ترتيب المديونية مستقبلا.



وأكدت انه حرصا من «بيتك» على تقديم خدماته لعملائه بشكل مميز وبما يواكب التكنولوجيا المالية، يطرح خدمة التمويل الإلكتروني «الرقمي» الذي يتضمن معالجة جميع الأعمال الورقية للمعاملات التمويلية إلكترونيا، وذلك بتنفيذ طلب التمويل بكل مراحله بشكل آلي بالكامل دون الحاجة إلى زيارة الفرع، مما يوفر الوقت والجهد واختصار زمن إنجاز معاملات عملاء «بيتك» وذلك حسب الشروط والأحكام.



ولفتت المسلم الى ان «بيتك» حريص على تلبية احتياجات العملاء، وتعزيز التعاون مع الموردين عبر قنوات التعامل وعلاقات الشراكة الممتدة بين الجانبين والارتقاء بمستوى الخدمة، بما يحقق رضا العملاء عبر أفضل مستويات الخدمة.