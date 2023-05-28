

اتفقت مينزيز للطيران، المتخصصة في خدمات المطارات وشركات الطيران حول العالم (إحدى شركات أجيليتي)، على الشراكة مع MYAirline لتأسيس شركة خدمات أرضية في ماليزيا.



وكجزء من الشراكة الجديدة، ستبدأ مينزيز بتقديم الخدمات الأرضية في المبنى رقم 2 في مطار كوالالمبور الدولي (KUL) لشركة MYAirline. وسيكون KUL أول موقع لمينزيز في ماليزيا، حيث تتوافر فرص للنمو والتوسع مع استمرار عودة الانتعاش بقطاع الطيران بعد انتهاء وباء كوفيد-19.



ودخول مينزيز إلى ماليزيا سيعزز من عملياتها الحالية في جنوب شرق آسيا عبر تواجدها في إندونيسيا والصين وماكاو وتايلند.



يذكر أنه قد تم تأسيس MYAirline في كوالالمبور مؤخرا كشركة طيران منخفضة التكلفة مع تسعة خطوط محلية وخطين دوليين من المقرر إطلاقهما الشهر المقبل إلى تايلند.



وحول هذه الشراكة الجديدة، قال حسن الحوري رئيس مجلس إدارة مينزيز للطيران: يسعدنا دخول ماليزيا من خلال شراكتنا الجديدة مع MYAirline التي ستوفر قاعدة ممتازة لعملياتنا انطلاقا من مطار كوالالمبور الدولي الذي يعتبر أكبر المطارات الماليزية وأكثرها ازدحاما. إننا نركز على تسريع نمو مينزيز في المنطقة من خلال الشراكات التي ستسهم في تعزيز تواجدها في سوق الطيران سريع التطور هذا وتمكننا من تقديم خدمات الطيران العالمية المعايير والأكثر أمانا واستدامة.



كذلك صرح ستيوارت كروس، الرئيس التنفيذي للعمليات -MYAirline قائلا: يسعدنا الدخول في هذه الشراكة مع مينزيز للطيران، شركة الخدمات الأرضية ذات الشهرة العالمية، هذا التعاون له قيمة هائلة لشركة MYAirline، حيث نسعى جاهدين لإعادة بناء وتنشيط سوق الطيران في ماليزيا.



ومن خلال توحيد الجهود مع مينزيز، فإننا لا نخلق مئات الوظائف وفرص العمل الجديدة فحسب، بل ونضمن أقل قاعدة تكلفة لشركتنا. وستمكننا هذه الخطوة الاستراتيجية من الحفاظ على أسعار معقولة للمسافرين، ما يعزز التزامنا بتوفير خيارات سفر ميسرة وفعالة من حيث التكلفة.