ندى أبونصر



أعلن بنك وربة عن توقيع اتفاقية شراكة مع فندق «راديسون بلو»، يتم بموجبها تمويل تأجير قاعات المناسبات بصفر أرباح، علما أن قيمة التمويل تصل إلى 25 ألف دينار لمدة 5 سنوات ولا يشترط تحويل الراتب على بنك وربة لمن يرغب في الحصول على هذا التمويل، الذي يعتبر أول منتج يتم إطلاقه في الكويت، وتتماشى هذه الاتفاقية مع دور البنك المستمر في تعزيز شراكته المجتمعية من خلال تقديم خدمات ومنتجات مصرفية مصممة خصيصا لتلبية احتياجات عملائه.



وبهذه المناسبة، قال مساعد المزيد نائب رئيس المجموعة المصرفية للأفراد في بنك وربة إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار حرص بنك وربة على توفير أفضل الخدمات المصرفية والتزامه بتوفير أقوى تجربة مصرفية لعملائه من خلال أقوى عروض التمويل على المنتجات والخدمات الاستهلاكية، مضيفا أن البنك نجح خلال الآونة الأخيرة في استقطاب عدد من الشركات المختارة واسعة الصيت، حيث تمكن البنك من توقيع اتفاقيات مع العديد من العملاء ومنها فندق «راديسون بلو» لتمويل الراغبين في تأجير قاعات المناسبات من دون أي فوائد. وأضاف أن هذه الشراكة الأخيرة مع فندق «راديسون بلو» امتداد لخدمات التمويل الشاملة والحلول المصرفية المتكاملة التي يقدمها البنك لعملائه، خاصة ممن يرغبون في تأجير قاعات المناسبات، وعلى غرار العديد من عروض البنك التمويلية الأخرى، فنحن واثقون من أن هذه التسهيلات سوف تلبي احتياجات عملائنا. وكما أشار سعود الشباك مدير تنفيذي المبيعات المباشرة في بنك وربة إلى أن البنك يواصل تقديم خدمات تمويلية شاملة، بما في ذلك التمويل الشخصي للسلع الاستهلاكية، والذي يلاقي إقبالا متناميا لدى العملاء، مجددا تأكيده على سعي «وربة» المستمر إلى توفير أفضل العروض التمويلية التي تمنح العملاء قيمة مضافة من حيث السهولة والمرونة في أسلوب حياة العملاء.



من ناحيته، أعرب فيليب بيلود، المدير العام لفندق راديسون بلو - الكويت عن ثقته في هذا التعاون الذي سيوفر خدمة مبسطة لعملاء الفندق ويدعم الأسس الصلبة لبنك وربة الذي يقدم خدمات تمويلية شاملة وحلولا مصرفية متكاملة لجميع مشاريع حياة عملائهم والاحتفالات الخاصة.