وقعت اشتباكات مسلحة بين حرس الحدود الإيراني وقوات «طالبان»، على حدود محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية، وولاية نيمروز الأفغانية.



وذكرت وسائل إعلام أفغانية امس أن الاشتباك وقع في منطقة ماككي ولسوالي بولاية نيمروز جنوبي أفغانستان.



ونقلت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية عن نائب القائد العام للشرطة في إيران، قاسم رضائي، قوله إن «قوات تابعة لطالبان من الجانب الأفغاني قامت دون مراعاة القوانين الدولية وحسن الجوار، بإطلاق رشقات نارية على منطقة زابول عند حدود محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية ما ترتب عليه رد حرس الحدود الإيراني بشكل صارم».



وأضاف رضائي: «عقب بدء الاشتباكات الحدودية من قبل طالبان، أصدر قائد شرطة البلاد، العميد أحمد رضا رادان أوامر حاسمة لحرس الحدود، وشدد على ضرورة الدفاع عن الحدود بشجاعة وشفافية وبشكل حاسم وعدم السماح لأحد بالتعدي والاقتراب من الحدود الإيرانية».



كما شدد قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني في بيان على أن القوات الإيرانية على الحدود «سترد على أي تعد وتطاول حدودي بحزم وعلى السلطة الحاكمة في أفغانستان حاليا ان تكون مسؤولة حيال خطوتها الطائشة التي تخالف المبادئ الدولية».



وكانت وسائل إعلام إيرانية، ذكرت مؤخرا، أن 5 عناصر من قوات حرس الحدود الإيرانية لقوا مصرعهم في اشتباك مع مسلحين في منطقة سراوان بمحافظة سیستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.