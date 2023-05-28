عادت الليرة السورية إلى مسارها الانحداري أمس بعد نحو اسبوع من التحسن المدفوع بالانفراجة العربية نحو سورية وعودتها الى الجامعة العربية.



وبعد ان هوى سعر صرف الدولار الى 8400 الأسبوع الماضي، استعادت العملة الخضراء زخمها صعودا امس، وبلغ سعر صرف الدولار الواحد 9000 ليرة مجددا، في دمشق وحلب أمس، بحسب موقع «الليرة اليوم» المتخصص.



اما سعر الدولار الرسمي فقد حدده المصرف المركزي بـ 8100 ليرة للتصريف النقدي والحوالات الخارجية.



وعلى خطى الدولار، صعد المعدن الأخضر وعاد ليلامس حاجز النصف مليون ليرة الذي كسره قبل اسابيع، الى ان عاد لينخفض دونه الأسبوع الماضي بنحو 40 الف ليرة.



وتجاوز سعر الذهب حاجز الـ 494 ألف ليرة للغرام من عيار 21، فيما بلغ 424 ألف ليرة للغرام من عيار 18.