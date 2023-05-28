

القاهرة - محمد صلاح



علمت «الأنباء» ان الفنانة المعتزلة حلا شيحة تسعى بكل جهدها للعودة إلى مجال التمثيل من خلال إجراء العديد من الاتصالات واللقاءات مع بعض أصدقائها المنتجين والنجوم والإعلاميين بغرض ترشيحها للمشاركة في الأعمال الفنية المقبلة، وأخبرها بعض المقربين منها أن التذبذب والتراجع المتكرر في مواقفها وحجابها الذي بدأ قبل نحو 14 سنة أمر قد يمثل صعوبة، خاصة بعد أن هاجمت الوسط الفني كله، واختتمته بهجومها اللاذع ضد تامر حسني بطل فيلمها الأخير «مش أنا» وتنكرها للعمل بأكمله.



وسعت حلا لاستقطاب الفنان محمد رمضان عن طريق الإشادة بمسلسله الأخير «جعفر العمدة» وبعض نجومه أمثال أحمد فهيم وهالة صدقي وأحمد داش، أملا في استعادة التعاون مع رمضان بعد نجاحها معه سابقا في مسلسل «زلزال» قبل أن تعلن اعتزالها وارتداء الحجاب.