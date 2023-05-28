

عبدالحميد الخطيب



أكدت الكاتبة علياء الكاظمي أن تصوير مسلسلها الجديد «حب بين السطور» يجري حاليا على قدم وساق في عدة لوكيشنات تمهيدا لعرضه الفترة المقبلة، وقالت: يتكون المسلسل من ثلاثين حلقة، وقد بدأنا تصويره بمشاركة مجموعة متميزة من النجوم الذين يقدمون مبارة عالية المستوى في التمثيل تحت قيادة المخرج خالد جمال الذي يقدم رؤية اخراجية مختلفة، ومن إنتاج «ايبيز برودكشن» التي توفر إنتاجا ضخما لنظهر في أفضل صورة ممكنة ترضي الجمهور العزيز.



وأضافت الكاظمي في تصريح لـ«الأنباء»: تدور أحداث «حب بين السطور» في اطار اجتماعي رومانسي إنساني، ونتطرق من خلاله الى عدد من القضايا التي تهم المجتمع بأسلوب «غير»، كاشفة عن أبطال المسلسل، وهم: إبراهيم الحربي، باسمة حمادة، شوق الهادي، إيمان الحسيني، علي كاكولي، منصور البلوشي، روان العلي، غدير السبتي، عبدالله رضا، وغيرهم، وأردفت: «أتمنى يكون أحلى مسلسلاتي، دعواتكم لنا بالتوفيق».