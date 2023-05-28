أسامة دياب



وصف القائم بالأعمال في السفارة الإريترية لدى البلاد حمد حالي العلاقة الإريترية - الكويتية، بالممتازة والتاريخية والتي ترسخت منذ زمن بعيد، حين أيدت الكويت حق الشعب الإريتري في تقرير مصيره، وأيدت نضالاته ووقفت إلى جانبه، وقد افتتحت دولة إريتريا سفارتها بالكويت في العام 1995، وزار وزير خارجية دولة اريتريا الكويت في نهاية عام 2019، مشيرا إلى تطلع بلاده للنهوض بالتعاون المشترك في مختلف المجالات وأن ترتقي هذه العلاقة إلى مستوى أفضل، مضيفا: وبهذه المناسبة العظيمة أنقل تحيات وتقدير قيادة وشعب اريتريا إلى قيادة وشعب الكويت الشقيق. وأشار حمد حالي ـ في مجمل كلمته التي ألقاها خلال حفل أقامته السفارة الإريترية بمناسبة العيد الوطني والذكرى الـ 32 للاستقلال - إلى أن تعداد الجالية الاريترية بالكويت لا يتجاوز 800 شخص، والمعروف عن هذه الجالية أنها أسهمت في الماضي في دعم مسيرة النضال للشعب الإريتري، ولاتزال هذه الجالية تسهم في دفع العمل الوطني، مثل دعم ومساندة أسر الشهداء وجمعية معاقي حرب التحرير وغيرها من الإسهامات الوطنية.



وبالعودة إلى المناسبة، قال إن بلاده تحتفل هذا العام بعيد الاستقلال تحت شعار «إنجازات بطولية.. بصفوف متماسكة»، فهذا الشعار واضح المعنى، ويعني أن سواعد العمل الجماعي المشترك عائداته إنتاج مثمر، فالوحدة والرؤية المشتركة هو ديدن عملنا الوطني للنهوض بإريتريا.