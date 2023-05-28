رصدت رائدة الفضاء السعودية، ريانة برناوي، مدينة مكة المكرمة من الفضاء.



وفي تغريدة بحسابها الشخصي على «تويتر» أرفقتها بمقطع فيديو كتبت ريانة: «بعد ما خلصت تجاربي.. صادف مرورنا فوق مكة المكرمة، نور على نور».



وكانت ريانة قد غردت الخميس الفائت قائلة: «أولى الخطوات في بدء التجارب العلمية، تجربة استجابة الخلايا المناعية للالتهابات باستخدام صندوق التجارب الحية».



من جهة أخرى، أجرى كل من رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي وزميلها علي القرني في محطة الفضاء الدولية تجربة تعليمية عن «انتشار الألوان السائلة» مع طلاب المدارس الابتدائية في المملكة، وبشكل تفاعلي عبر الأقمار الاصطناعية، بهدف بناء وتحفيز جيل جديد من القادة والمستكشفين والعلماء السعوديين، وتحقيق طموحات المملكة ومستهدفات رؤية السعودية 2030 فيما يتعلق ببناء الكوادر البشرية وتعزيز ثقافة البحث والتطوير والابتكار.



وعبر البث المباشر شارك 9 آلاف طالب سعودي في تجربة «انتشار الألوان السائلة» بين السماء والأرض للتعرف على محطة الفضاء الدولية.



وذكرت الهيئة السعودية للفضاء عبر حسابها في «تويتر» أن طلاب وطالبات المدارس في المملكة من سن 9 - 12 سنة اجروا مع ريانة برناوي وعلي القرني هذه التجربة التفاعلية عبر البث المباشر.