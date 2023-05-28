محمد الجلاهمة



دشنت وزارة الداخلية نقطة أمنية ثابتة في جزيرة كبر لبسط الأمن وتحقيق الأمان فيها، على أن تكون مهمتها تلقي بلاغات الرواد وضبط مخالفي القانون والمتجاوزين على البيئة، إلى جانب الحفاظ على الآداب العامة.



وأفاد مصدر بأن إنشاء النقطة، التي لاقت إشادة واسعة وارتياحا كبيرا من المواطنين ورواد الجزيرة، جاء بتعليمات من النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد لفرض السيطرة الأمنية على جميع أنحاء البلاد.



يذكر أن السنوات الأخيرة شهدت شكاوى من مواطنين ورواد تتعلق بعدم توفير الأمن ومخالفة الآداب العامة إلى جانب التعدي على بيئة الجزيرة، باعتبارها تحوي نباتات غير مألوفة وأعشاشا لطيور بعضها نادر وأخرى مهاجرة.