عبدالكريم العبدالله



كشفت رئيس قسم العلاج الطبيعي بمركز الكويت لمكافحة السرطان هناء الخميس عن 1659 حالة مصابة بمرض «التورم الليمفاوي» يقوم القسم بمتابعتها وعلاجها خلال الاعوام من 2016 حتى نهاية ابريل 2023، والتي يتم تحويلها من الاطباء المختصين في المركز.



جاء هذا في تصريح صحافي على هامش احتفال قسم العلاج الطبيعي بمركز الكويت لمكافحة السرطان باليوم التوعوي الاول لحالات «التورم الليمفاوي» تحت رعاية مدير المركز د.ابراهيم الكندري وبحضور مراقب التخطيط والتجهيزات الفنية في ادارة خدمات العلاج الطبيعي د.علي الكندري واستشاري الاورام د.أنور النوري ود.محمد حسن استشاري الجراحة.



وذكرت الخميس انه تم خلال اليوم التوعوي توضيح دور العلاج الطبيعي بمشاركة الاقسام المهمة في الفريق التأهيلي Multidisciplinary team‏ الذي يضم (الاطباء ـ الخدمة الاجتماعية - قسم التغذية مركز السدرة للدعم النفسي ـ الهيئة التمريضية بحضور اختصاصي العلاج الطبيعي من المستشفيات الاخرى) في علاج حالات التورم الليمفاوي.



وافادت أن قسم العلاج الطبيعي بمركز الكويت لمكافحة السرطان يضم 4 اختصاصيي علاج طبيعي لديهم الرخصة العالمية من الاكاديمية الأميركية في الولايات المتحدة الأميركية، علما أن أول اختصاصية علاج طبيعي كويتية حصلت على الرخصة من المركز كانت في عام 2013، مشيرة الى أن القسم بدأ في عمل احصائياته السنوية ابتداء من العام 2016 حتى اليوم، مبينة انه مع نشر التوعية بدور العلاج الطبيعي مع تلك الحالات ازداد تردد المرضى للمتابعة.



واشارت الى أن القسم اتبع آلية خاصة لتدريب جميع اختصاصيي العلاج الطبيعي في القسم على علاج حالات التورم الليمفاوي، بحيث يتم تدريب اختصاصي العلاج الطبيعي لمدة 8 اسابيع مع الاختصاصي الذي لديه رخصة بالعلاج حتى تتم تغطية علاج الحالات قدر المستطاع.



وأوضحت أن آلية عمل القسم في استقبال الحالات تتمثل في التحويل من الاطباء، ومن ثم معاينة الحالة وتحديد الخطة العلاجية، وتزويد المريض بـ«رباط ضاغط» مخصص للحالات، وتوفره وزارة الصحة لتلك الحالات فقط في قسم العلاج الطبيعي التابع لمركز الكويت لمكافحة السرطان.