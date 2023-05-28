أكد رئيس مجلس الشباب الكويتي نواف العازمي أن التنمية والاستقرار خطان متوازيان يحققان آمال الشباب الكويتي وتطلعاتهم المستقبلية التي يأملون بها من خلال مجلس الأمة المقبل.



وقال العازمي في تصريح لـ «كونا» إن الشباب الكويتي يطمح في ظل أجواء الانتخابات النيابية المقرر إقامتها في السادس من يونيو المقبل أن يركز مجلس الأمة القادم على القضايا المجتمعية التي تلامس احتياجاتهم بشكل مباشر مثل بحث سبل معالجة قضايا الاسكان والتعليم، مبينا انه يجب حل تلك القضايا بطرق مدروسة وفعالة تتماشى مع المعطيات العامة للدولة وتقديم التشريعات اللازمة من اللجان المختصة التي تخدم المواطن وتساعد بتوفير بيئة معيشية كريمة وتطبق على أرض الواقع.



وأعرب عن تطلعه إلى تعاون منشود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل أجواء سياسية مستقرة بهدف تحقيق آمال الشباب والرواد.