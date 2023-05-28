الدوحة - فريد عبدالباقي



احتلت قطر المركز الرابع في التصنيف السنوي للأندية بالقارة الآسيوية لعام 2022، بحسب الإصدار الذي نشره الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.



وحصلت قطر عبر أنديتها المشاركة في المسابقات الآسيوية، على 75.950 نقطة، فيما تصدرت السعودية التصنيف السنوي برصيد 93.795 نقطة، وحلت اليابان ثانية برصيد 91.821 نقطة، ثم كوريا الجنوبية ثالثة برصيد 88.295 نقطة، ثم إيران خامسة برصيد 72.018 نقطة، والإمارات سادسة برصيد 64.129 نقطة، ثم الصين سابعة برصيد 57.630 نقطة، ثم تايلند في المركز الثامن برصيد 49.470 نقطة، فأوزبكستان تاسعة برصيد 45.006 نقطة، بينما جاء العراق في المركز العاشر برصيد 36.901 نقطة.



ومنح الاتحاد الآسيوي كرة القدم السعودية الحد الأعلى من المقاعد في بطولاته لموسم 2024-2025، وذلك بعدما اعتمد تطويرها وشكلها الجديد الذي يبدأ من الموسم بعد المقبل، إذ ستحصل السعودية على 3 مقاعد في دوري أبطال آسيا لأندية النخبة ومقعد مباشر في البطولة الآسيوية الأخرى للأندية ذات التصنيف الثاني.



وحصلت السعودية على أعلى عدد مقاعد محدد من الاتحاد الآسيوي، متساوية مع اليابان من الشرق والحاصلة على العدد نفسه من المقاعد، وبلغ عدد المقاعد المباشرة في مسابقات الاتحاد الآسيوي 10 مقاعد مباشرة لمنطقة غرب آسيا بينها ثلاثة مقاعد للسعودية.



إلى ذلك، أعلن السد تعاقده مع المدافع الإيراني أمين حزباوي قادما من فولاد خوزستان الإيراني لتعزيز صفوفه بالموسم المقبل لمدة 5 مواسم.



ويسعى السد إلى استعادة توازنه في الموسم المقبل بعدما خرج من الموسم الحالي من دون بطولات بعد فقدان لقب الدوري القطري، حيث اكتفى بالمركز الثالث.



إلى ذلك، قرر مدرب منتخب اليابان هاجيمي مورياسو إعادة استدعاء مدافع نادي الريان شوغو تانيغوتشي للمرة الأولى منذ نهائيات مونديال قطر 2022، وذلك من أجل خوض المباراتين الوديتين الشهر المقبل أمام السلفادور وبيرو.



وشارك المدافع الياباني مع منتخب بلاده في المونديال الأخير، حيث ساهم في وصول المنتخب إلى الدور ثمن النهائي قبل الخسارة أمام كرواتيا بركلات الترجيح، بعد أن نجح المنتخب الياباني تحت قيادة المدرب هاجيمي مورياسو في الفوز على المنتخبين الألماني والإسباني بهدفين مقابل هدف في دور المجموعات.