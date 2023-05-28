

وجهت إدارة نادي الكويت الدعوة إلى المدير الفني السابق للفريق البحريني علي عاشور لحضور المباراة الختامية في الموسم وفرحة التتويج بلقبي الدوري الممتاز وكأس سمو الأمير اليوم.



وكان عاشور قد قطع شوطا كبيرا في اتجاه الفوز بالبطولتين، حيث انه أول مدرب بحريني يعمل في الكويت.



وثمّن عاشور موقف إدارة الكويت، مؤكدا أنه لا يستغرب على إدارة «الأبيض» هذا التصرف، حيث أكد حرص الرئيس الفخري لنادي الكويت مرزوق الغانم ورئيس النادي خالد الغانم على حضوره وجميع أفراد الجهاز الذي عاونه أثناء عمله مع الفريق.



وشدد عاشور على اعتزازه بالفترة التي عمل بها في الكويت، معربا عن رضاه عما قدمه والنتائج التي حققها خلال فترة عمله. إلى ذلك، كلفت لجنة الحكام في الاتحاد العربي، طاقم التحكيم الإماراتي بقيادة عادل النقبي، لإدارة مباراة العودة التي ستجمع الكويت ونواذيبو الموريتاني في 8 يونيو المقبل في إطار بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، على أن يساعده الثنائي جمعة المخيني وياسر سبيل وسلطان محمد صالح حكما رابعا.



وستكون مشاركة النقبي، هي الثانية في إدارة مباريات البطولة، بعدما كلف في أبريل الماضي، بإدارة مباراة السيب والمحرق.