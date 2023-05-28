هادي العنزي



ذكر لاعب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت الأميركي ماركوس هانت، أن فريقه خاض العديد من المباريات المهمة في الفترة القصيرة الماضية.



وقال هانت في تصريح خاص لـ«الأنباء»: «كانت فترة صعبة ذهنيا وبدنيا، لكننا تعاملنا معها بأفضل طريقة ممكنة، حيث حرصنا على أخذ أكبر قدر من الراحة والنوم الكافي وتناول الأطعمة المناسبة لاستعادة الحيوية بمساعدة أخصائي العلاج الطبيعي الذي تميز في مهمته مع الفريق، وذلك رغم الضغط الكبير للمباريات، سواء في بطولتي الدوري أو الكأس المحليتين أو بطولة «السوبر ليغ» الآسيوية لنتجاوز تلك الفترة بانتصارات متتالية».



وأشاد هانت بالجهازين الإداري والفني للكويت وجميع اللاعبين بعد فوزهم بكأس الاتحاد للمرة السابعة تواليا، مضيفا: «خضنا منافسة رائعة، قدم القادسية أداء متميزا في الربعين الأول والثاني، وخسرنا العديد من التمريرات السهلة، لكن في النصف الثاني من المباراة لعبنا بطريقة جماعية أفضل، وتمكنا من استعادة زمام المبادرة والتقدم بالمباراة، وآمل الفوز بالمزيد من الألقاب مع الكويت في الفترة المقبلة».



وأكد لاعب فريق مينيسوتا تمبر وولفز السابق ماركوس هانت، أن اللاعب الكويتي لديه المهارة الجيدة، لكنه بحاجة لجرعات تدريبية أكثر، وتقديم أفضل ما لديه في التدريبات اليومية، والمحافظة على أدائها بشكل منتظم إذا ما أراد تطوير مستواه الفني والوصول إلى مستويات أعلى، وهذا الأمر لا ينطبق على لاعبي كرة السلة في الكويت فقط، وإنما يتعداه إلى جميع اللاعبين في مختلف دول العالم.