يضع الصربي نوفاك ديوكوفيتش نصب عينيه التتويج بلقبه الثالث والعشرين القياسي في البطولات الكبرى، في غياب نادر لغريمه الإسباني رافايل نادال عن بطولة رولان غاروس منذ 2005، فيما تأمل البولندية إيغا شفيونتيك أن تصبح أول لاعبة تدافع عن لقبها بنجاح في 16 سنة.



لكن المخضرم ديوكوفيتش لن يكون المرشح الأول لإحراز اللقب، بعد معاناته من إصابة في كوعه واخفاقه في تخطي ربع النهائي في ثلاث دورات على أرض ترابية هذا الموسم.



في المقابل، توج الإسباني كارلوس ألكاراز في برشلونة ومدريد، في طريقه لاستعادة صدارة التنصيف العالمي من «نولي». ويصنف الروسي دانييل مدفيديف في المركز الثاني، بعد تتويجه الأسبوع الماضي بلقبه الأول على التراب في روما.



بيد أن ديوكوفيتش يدرك تماما ان الفرصة سانحة لفض الشراكة مع نادال، المتوج 22 مرة في البطولات الأربع الكبرى. وخسر ديوكوفيتش، المتوج مرتين في باريس، 8 من 10 مبارزات مع نادال في رولان غاروس، في وقت يغيب الإسباني، المتوج 14 مرة قياسية في باريس، عن النسخة الحالية لعدم تعافيه من إصابة في وركه تعرض لها في بطولة أستراليا.



وفي حال عدم حدوث مفاجآت، سيلتقي ديوكوفيتش وألكاراز في نصف النهائي، بعد وقوعهما في النصف عينه من القرعة، علما أن الصربي البالغ 36 عاما قد يواجه الروسي القوي أندري روبليف في ربع النهائي.